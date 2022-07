Finanziato il progetto “Montalupa – Un Parco da vivere in connessione”, sabato 20 agosto una giornata di festa

Il 15 Luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC ha deliberato l’erogazione della somma di € 40.000, quale contributo straordinario, “Montalupa – Un Parco da vivere in connessione”, nell’ambito del “Bando Spazi Outdoor “. Questo contributo, unitamente a quello di € 15.000, deliberato dal Comune di Pocapaglia e alla quota che verrà messa a disposizione dalle Associazioni aderenti al progetto, permetterà di riqualificare e valorizzare il parco di Montalupa, in località Fey, nella frazione Macellai, nel comune di Pocapaglia.

“Il parco di Montalupa copre una superficie piana di oltre 5000 mq nel comune di Pocapaglia, frazione Macellai, attraversata dal rio La Gera che sgorga dalle vicine rocche di Pocapaglia. E’ collegato con l’asse stradale turistico Alba- Bra (1,5 Km), mediante strada asfaltata fino all’ingresso del parco ed è in comunicazione con isentieri delle Rocche del Roero. Obiettivo del progetto, che vede la collaborazione del Comune di Pocapaglia e di numerose associazioni del territorio, è la rivitalizzazione e la valorizzazione del parco come oasi naturalistica implementandone l’accessibilità e la fruibilità a tutte le fasce di età, a persone abili e disabili, in ogni stagione, in ogni sua parte, ai numerosi residenti dei comuni di Pocapaglia, Bra e dintorni ma anche a turisti, sportivi amanti dell’outdoor e del fitness, del biking, del trekking, del birdwatching e a tutte le persone che cercano il contatto con la natura più autentica.

Un sentiero pianeggiante ed attrezzato con pavimentazioni specifiche condurrà tutti in sicurezza, anche le persone con limitazioni visive/motorie, fino alle ramificazioni d’accesso alle attrezzature sportive innovative (collegate al wi.fi con codice esplicativo QR), che si prevede di implementare ulteriormente negli anni a seguire. Formelle tattili con descrizione di flora e fauna locali, adatte all’esplorazione multisensoriale, permetteranno di praticare lo sport dell’orienteering, mentre nuovi servizi igienici e parcheggi pavimentati, accessibili ai disabili, consentiranno, unitamente agli svariati punti di ristoro della frazione Macellai, una fruizione più agevole dell’area”.

Le Associazioni aderenti al progetto, hanno deciso di festeggiare l’evento organizzando nel parco la festa di Montalupa.

Programma

Ore 9: pulizia parco: taglio infestanti nel parco da parte dei volontari delle associazioni aderenti al progetto;

Ore 12: Pranzo al sacco dei volontari;

Ore 15:

· Passeggiata nel parco per grandi e piccoli, a cura di Ettore Chiavassa, alla scoperta di specie arboree autoctone, della fauna selvatica stanziale e di svariati gli uccelli che vi nidificano e che sono osservabili;

· le fiabe nel bosco a cura di Fiorenza Adriano;

Ore 16.30: presentazione progetto “montalupa – un parco da vivere in connessione”: gli organizzatori presenteranno il progetto. Sono previsti interventi dei Sindaci di Pocapaglia e Bra e dei rappresentanti delle Associazioni aderenti al progetto;

Ore 18:

· Parco in musica a cura del Gruppo Spontaneo Cantèjouv di Pocapaglia;

· Presentazione lotteria: primo premio il quadro sul Parco di Montalupa del maestro Gianni Gaschino e vendita biglietti. Il ricavato servirà a sostenere i costi per la realizzazione del progetto di riqualificazione;

· Merenda sinoira in collaborazione con il Borgo dei Macellaia;

La Festa di Montalupa, aprirà la Festa Patronale di San Giusto di Pocapaglia

ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PROGETTO:

Associazione Culturale il Paese, Canale Ecologia, Pro Natura, Italia Nostra Regionale e Braidese, Legambiente Langhe e Roero, Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe e Roero, SprtAbili Alba, Laudato Sì Bra2, Piediperterra, ANPI Sezione di Alba Bra Langhe Roero.