Fab SMS rinnova il CdA nel segno della continuità: Valter Faussone eletto nuovo Presidente

L’Assemblea dei Soci tenutasi giovedì 28 luglio, ha deliberato la formazione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Fab SMS, la Società di Mutuo Soccorso che opera quotidianamente per promuovere il benessere degli oltre 37mila Assistiti, attraverso un’offerta di Piani Sanitari erogati attraverso i propri Soci Sostenitori, tra cui il primario Socio Sostenitore Banca di Asti. Trattandosi di un ente di natura mutualistica, gli Assistiti sono anche i Soci, e ogni cinque anni le cariche societarie vengono rinnovate attraverso un’Assemblea dei Soci.

Fab SMS si rinnova nel segno della continuità: nel Consiglio di Amministrazione restano Giovanni Bonfanti, Roberto Bramafarina, Claudio Cerrato, Silvio Magliano e Marcella Borsani che assumo il ruolo di Vice Presidente e passa il testimone da Presidente per il prossimo quinquennio a Valter Faussone, eletto dall’Assemblea dei Soci.

“Sono molto orgogliosa del lavoro svolto in questi anni in cui la base associativa ha registrato un notevole incremento, passando dai 27mila Assistiti del 2017 agli oltre 37mila attuali”, afferma Marcella Borsani, Presidente uscente. “Parallelamente, di anno in anno, sono aumentate anche le prestazioni gestite, che nel 2021 sono state circa 29mila. Nel segno di un’amministrazione sana e trasparente, abbiamo lavorato per migliorare sempre di più i servizi erogati dalla Centrale Salute, il network degli oltre 15mila centri convenzionati in tutta Italia e le riserve cumulate, che a oggi superano i 2 milioni di euro. Nel ringraziare Marco Casetta, che continuerà a collaborare con noi, i colleghi Consiglieri e tutti i dipendenti per l’impegno profuso, porgo i migliori auguri di buon lavoro al Presidente Valter Faussone con il quale sarò lieta di lavorare”.

“Desidero esprime il mio più sincero ringraziamento all’Assemblea dei Soci, per avere indicato il mio nome, e a Marcella Borsani per l’eccellente lavoro svolto”, ha dichiarato il neo eletto Presidente Valter Faussone. “Considero questo incarico un grande onore: potendo contare su una squadra preparata e motivata, sono certo che si proseguirà nel segno della continuità, nell’interesse di tutti gli Assistiti”.

In questi anni Fab SMS ha progressivamente consolidato il proprio ruolo all’interno del Coordinamento delle Società di Mutuo Soccorso Piemontesi, che rappresenta circa 100 enti del territorio. A partire dal 18 maggio, Fab SMS è entrato a far parte del Consiglio Direttivo, dove resterà in carica per 4 anni. Di particolare rilievo, inoltre, è l’attenzione che Fab SMS pone nei confronti della comunità in cui opera, attraverso la promozione di iniziative sociali quali il Bando Charity Fab, volto a migliorare la salute e promuovere il benessere di minori e adolescenti con disabilità, i Camper della Salute, il progetto quinquennale “Benessere in Gioco”, “Immensamente Buona”, l’attivazione di due nuovi corsi presso il Polo UniAstiss: la Winter School SUISM “Joy on Moving MoviMenti & ImmaginAzione” e la Summer School SUISM “Chinesiologia di Rigenerazione”.

Guardando al futuro, i prossimi mesi saranno particolarmente importanti per Fab SMS che è al lavoro per inaugurare il primo poliambulatorio a Biella al quale farà seguito quello di Asti, dove è già individuato il partner operativo. Due nuovi poli della salute nei quali verranno offerti un ampio ventaglio di prestazioni, con tariffe agevolate e una corsia di accesso preferenziale per i propri Assistiti. L’obiettivo, inoltre, sarà quello di ampliare la base associativa e continuare a valorizzare il territorio, anche attraverso l’implementazione di servizi quali la telemedicina e le cure domiciliari, in un’ottica di maggiore inclusione e coesione sociale, con riferimento agli obiettivi posti dall’Agenda 2030.