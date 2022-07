Ethereum leader nell’ecosistema crypto anche in futuro

Cryptosmart, start up italiana di prestigio nel settore delle criptovalute predilige Ethereum sulla propria piattaforma e lo considera un leader nell’ecosistema crypto adesso e anche in futuro.

Cryptosmart nasce durante la Pandemia per opera di imprenditori di talento con una lunga carriera imprenditoriale di successo alle spalle. La società ha la sede legale in Umbria, a Perugia per esattezza ed è la prima azienda italiana che opera nel settore crypto in totale sicurezza e trasparenza, per comprare vendere e depositare le criptovalute.

Cryptosmart si distingue come valore made in Italy nel settore della tecnofinanza attraverso la semplicità di utilizzo, trasparenza e fiducia, società di diritto italiano, regolata dalle leggi italiane è iscritta ufficialmente a OAM (Organismo Agente e Mediatori)

L’iscrizione alla piattaforma è gratuita e dopo l’avvenuta registrazione viene assegnato agli utenti un wallet (portafoglio digitale) e sarà possibile vendere, scambiare e acquistare diverse monete digitali : Ethereum, Bitcoin, Polkadot e tante altre ancora , senza intermediari e attraverso semplici bonifici bancari.

Perché Cryptosmart predilige Ethereum e lo considera un leader dell’ecosistema?

Ethereum è all’attenzione di tutti gli operatori del mondo digitale e della tecnologia innovativa Blockchain per la sua evoluzione e per l’avvicinamento al Merge definitivo fissato per il 19 settembre prossimo.

Vitalik Buterin, co-founder Ethereum, ha condiviso la sua visione a lungo termine per ETH durante il suo intervento alla conferenza annuale Ethereum Community Conference, che si è conclusa da poco a Parigi.

Buterin afferma che in questo momento Ethereum sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti e che in futuro le capacità dell’ecosistema si stabilizzeranno.

Dunque fare dei sacrifici nel breve termine è necessario per concretizzare la visione a lungo termine di Ethereum.

La priorità principale per Ethereum è la creazione di un client leggero e di facile utilizzo per il Consensus Layer, Execution Layer e le soluzioni Layer 2. Gli sviluppatori si focalizzeranno su un migliore supporto per gli home staker, coloro che desiderano prendere parte al sistema di consenso ma hanno meno di 32 ETH. Buterin ritiene che sia fondamentale rendere i full node di Ethereum eseguibili anche su hardware poco performante.

Ethereum è stata ideata a subire delle modifiche e quindi abbiamo assistito a delle evoluzioni della stessa nel tempo e il suo fondatore dichiara: “Dobbiamo anche mantenere una mentalità aperta, non possiamo sapere quali saranno le esigenze del 2032”.

L’innovazione della Blockchain ha apportato delle modifiche nello stile di vita della persone in tutto il mondo, non solo per i grandi investitori ma anche per tutti coloro che si avvicinano a questo settore che ogni giorno si evolve sempre di più.

La realtà della moneta digitale nel passato era impensabile, adesso invece stiamo assistendo ad uno scenario di cambiamento epocale anche attraverso l’evoluzione di Ethereum e tutto quello che è collegato alla innovazione in generale.

Bitcoin è apparsa dal nulla, l’anonimo inventore ha fatto di questa moneta digitale avvolta dal mistero la prima crypto sul mercato ed è rimasta tale fino al giorno d’oggi. Ethereum è l’unica che ha tenuto testa al re Bitcoin per la sua storia e per il suo molteplice utilizzo e molto probabile che resterà tale anche in futuro sul panorama delle criptovalute.