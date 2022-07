Entra Murisengo e l\'Unione Valcerrina raggiunge quota dieci

Unione Valcerrina diventa a 10 con Murisengo. Il consiglio unionale ha deliberato martedì sera la presa d’atto dell’ingresso di Murisengo nella Unione e alcune modifiche statutarie che dovranno poi essere deliberate nei singoli consigli comunali.

La votazione è avvenuta all’unanimità, assente Massimo Iaretti, decisamente a favore delle decisioni assunte. La scelta di allargare a controcorrente in un momento in cui le gestioni associate sotto forma di Unione, a dimostrazione che lavorare insieme per il territorio, invece, paga come avviene in Valcerrina