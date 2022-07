Doppio appuntamento questo week end con Orsolina 28 Art Foundation: “Focus on Creation” e “Cherry Notes”

Sabato 16 e domenica 17 luglio Orsolina28 Art Foundation torna con la sua rassegna estiva presentando due spettacoli che si sviluppano intorno ai progetti “Focus on Creation” e “Cherry Notes”.

“Focus on Creation” è un progetto di sostegno per giovani coreografi che nasce dalla volontà di contribuire alla ripresa della danza, promuovendo il futuro delle arti performative e trasformandole in fattore di sviluppo sociale per il territorio. “Cherry Notes” progetti musicali all’insegna della varietà per un’esperienza unica, sotto la direzione artistica di Antonio Valentino (Unione Musicale di Torino).

Il programma

Sabato 16 luglio 2022

FOCUS ON CREATION

Guest Artists & Student Open Sharing – Danae & Dionysios, e gli studenti di Nunes/Flock Creation Program

(condotto da Juliano Nunes, Alice Klock and Florian Lochner)

Open Air Stage Orsolina28

Ingresso gratuito – inizio spettacoli ore 19:30 (apertura bar h. 18:30)

Domenica 17 luglio 2022

CHERRY NOTES

Il rosso invito del mattino, un canto libero

Le Fil Rouge (Laura Capretti, mezzosoprano – Tommaso Santini, violino Morgen Piano Trio – Lucia Sacerdoni, violoncello – Edoardo Momo, pianoforte – Francesco Parodi, percussioni)

Musiche di Carlos Di Sarli, Susana Baca, Astor Piazzolla, Victor Jara, Jacques Brel, Carlos Gardel, Ariel Ramirez, Anibal Troilo, Federico Mompou

Orsolina28 Art Foundation – The Eye

Inizio concerto ore 11:30 (durata 50/60 minuti), a seguire sarà servito il brunch

Biglietto concerto: intero € 10 I ridotto (under 14) € 6

Biglietto concerto + bruch: € 30