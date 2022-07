Aspettando il ritorno della Fiera della Zucca arriva Piea Summer Fest

Dopo 2 anni di assenza forzata dalle restrizioni, causate dalla pandemia Covid, e in attesa del ritorno di fine settembre della Fiera Nazionale della Zucca delle Meraviglie, a Piea si ricomincia a fare festa.

Piea Summer Fest 2022 si svolgerà su due serate, venerdì 29 e sabato 30 luglio, la location sarà Piazza Bombrini, tutto all’insegna del cibo, del vino, delle birre, dei cocktails ….. rigorosamente di produttori locali.

Due serate all’insegna della musica dal Rock tutto al femminile di Italian Women Tribute al Cowpunk degli Iron Mais.

Il programma

Venerdi 29 luglio la Proloco propone una serie di panini con Pulled Pork, hamburger di Fassona, Straccetti di pollo croccanti alla paprika e un vegetariano. Non mancheranno: patatine fritte. dolci, gelato. Tutto accompagnato da cocktails, vini locali, birre artigianali Saranno le ragazze di Italian Women Tribute ad esibirsi alle 22 sul palco.

Il gruppo nasce nel 2016 ed è il primo rock show esistente in Italia dedicato alle più grandi voci femminili italiane interpretato da una band femminile. Un viaggio lungo 60 anni che ripercorre la storia della musica femminile italiana raccontata attraverso le canzoni di maggiore spessore da Mina a Gianna Nannini, da Loredana Bertè a Laura Pausini e tantissime altre, rivisitate in chiave rock con arrangiamenti unici ed esclusivi firmati Italian Women Tribute.

Sabato 30 luglio sarà la nona tappa del Monferrato On Stage 2022. La Proloco pieese presenterà un menù alla carta in collaborazione con lo chef Federico Francesco Ferrero vincitore della 3 edizione di MasterChef: Friciulin e salame cotto alla moda dei vignaioli, Crostone dorato con lardo, miele e nocciole, Burger di cruda con pane alla zucca, Robiole di capra e di Cocconato con

focaccia di zucca, Gelato. Ad accompagnare la cena saranno i vini Marengo ed Albugnano e birra artigianale. Aperitivi e Cocktails by: Cocchi e Distilleria Bosso Dalle 22 toccherà agli Iron Mais salire sul palco di piazza Bombrini.

Gli Iron Mais sono la più celebre Cow Punk band del panorama musicale italiano. Il progetto nasce dall’idea di rivisitare i maggiori successi della storia del Rock in uno stile che amalgama Folk, Bluegrass, Country e incisi Western. Gli Iron Mais hanno portato nel main stream un genere misconosciuto al pubblico italiano grazie alla loro partecipazione al celebre talent X-Factor, Lo show è una miscela esplosiva di ironia, look caratteristico, esilarante carisma bifolco e soprattutto un Groove massiccio ed energico della loro radicata vena Hard-Core, passando per un’attitudine innata al Roots Folk tipico degli Stati Uniti del Sud.

Dopo il concerto degli Iron Mais ci sarà un DJ SET a cura di Radio Veronica One