Donata dai Produttori Crota ‘d Calos una nuova sonda al reparto Urologia del Cardinal Massaia

Calosso c’è non solo per fare festa ma anche per la solidarietà.

Infatti, l’associazione produttori Crota ‘d Calos, realtà molto attiva nel Comune di Calosso, sempre in prima fila negli eventi organizzati nel paese immerso tra i Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità Unesco, ogni anno destina un importo a favore di iniziative benefiche e sociali per il territorio. Quest’anno la donazione è stata fatta al reparto di Urologia dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti.

In questi giorni l’associazione ha consegnato direttamente al primario del reparto, Prof. Giovanni Zarrelli, una Sonda ecografica addominale di ultima generazione.