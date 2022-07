Domenica a Calosso grandiosa grigliata a ritmo di blues: prenotazioni aperte

Calosso C’è continua e alla grande. Questa settimana il bel centro storico del paese si animerà con la masterclass di Gipsy Jazz (leggi QUI) ma domenica 24 luglio, alla sera, torna l’abbinata cena e musica.

Questa volta la location è la Nuova Polisportiva Calossese di Piana del Salto, dove alle 20,30 è in programma una grandiosa grigliata su prenotazione entro il 22 luglio ai numeri 3927345403 e 3498797639.

La serata sarà animata dalla New Rant Blues Band, con Joe Nicolosi, Mik Soave, Dave Pagani, Andrea Manuelli, Marcello Manzo e Fulvio Gatti. L’ingresso è libero, funzionerà il servizio Bar.

Ma le serate in musica non finiscono qui. Si prosegue giovedì 28 luglio alle 20 al ristorante “Il Duca Bianco” di Calosso, con la cena…in musica con Sonia De Castelli. Ricco il menù a base di insalata di mare, battuta di fassone con tartufo estivo e scaglie di parmigiano, risotto pere e Castelmagno, tagliolini al ragù, guanciotto caramellato al moscato e semifreddo al limone e menta. Acqua, vino e caffè, il tutto a 35 euro. Per prenotazioni: 0141853802.