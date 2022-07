Cultura, musica e street food nella festa patronale di Azzano d’Asti

Fervono gli ultimi preparativi per la Festa patronale di Azzano d’Asti che si svolgerà dal 23 al 25 luglio.

Si inizia sabato 23 alle 19 con “A spas per Azan” (A spasso per Azzano): serata enogastronomica-culturale-musicale, nel centro storico del paese (via alfieri, piazza parrocchiale e piazza comunale). Dalle 19 alle 24 si potrà passeggiare assaggiando piatti tipici preparati da: Pro Loco di Azzano (friciula, carne cruda, agnolotti, porchetta e patate, patatine fritte, bunet, panna cotta), Pro Loco di Castello di Annone (tajarin al sugo di verdure), Circolo Sant’Anna dei Carretti (polenta con cinghiale, polenta e gorgonzola, semifreddo al limoncello), Associazione Amici della Rocca ASD (soma d’aj, bruschetta, tagliere di formaggi), Circolo ricreativo Montemarzo (frittelle di mele) Saranno allestite mostre fotografiche e si potrà ascoltare la musica di: Autobuskers, Una serata per caso, Gianluca Roagna, Scr3Amph4me.

Si prosegue domenica 24. Al mattino alle 9,30 santa messa per il patrono San Giacomo e a seguire processione. Alla sera alle 20 Azzano Summer Festival: serata con street food, due gruppi musicali (Nakhash e Scr3Amph4me) e dj set finale.

A conclusione, lunedì 25, alle 17 50imo memorial di tamburello “Garetto Ardingo”. Alle 20 “Pizza in Piazza”. Allieterà la serata il gruppo di liscio Luca Panama.