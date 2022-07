Cresce l’attesa per conoscere la data e il luogo dell’evento Symphony Of Rock

Qualità è termine attuale. Che definisce uno stato, una condizione che però, in alcuni casi, viene associata a ciò che già conosciamo, per comodità, abitudine e magari anche, per omologazione. Non sempre ciò che è di largo consumo può essere definito di qualità, se così fosse avremmo qualità ovunque e, forse, non sarebbe un termine così presente in ogni contesto a cui tendere. Qui si parla della qualità musicale che Monferrato On stage, ha sempre cercato di ricercare e proporre. Ecco che quindi prende vita Symphony Of Rock, rappresentazione musicale forte, potente ed emozionante ad oggi inedita in Italia, pensata, creata e organizzata, in totale autonomia, da FondazioneMOS, dall’orchestra Sinfonica di Asti, fiore all’occhiello della musica astigiana, da Andrea Braido uno dei più grandi chitarristi italiani, e da Mauro Quirico presidente Associazione musicale MeTa e pilastro portante della tecnica di Monferrato On stage.

In attesa di conoscere la data e la località dell’evento, che verranno comunicate nei prossimi giorni, ecco come i protagonisti presentano l’inedita e unica nel suo genere rappresentazione musicale: “Una grande Orchestra Sinfonica – aggiunge Enrico Bellati, presidente Orchestra Sinfonica di Asti. – Alcuni fra i più iconici brani rock di tutti i tempi e la strepitosa chitarra di Andrea Braido… potevamo non buttarci anima e corpo in questa “splendida” avventura?”

“Dopo mesi di preparativi e scrittura – ci racconta Silvano Pasini direttore della sinfonica, – ora il gran momento si avvicina. Come Orchestra Sinfonica di Asti siamo orgogliosi di poter essere parte di questo “ambizioso” progetto. Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Van Halen, Santana sono solo alcuni fra i grandi artisti che verranno interpretati in chiave Sinfonica con la voce solista della chitarra elettrica di Andrea Braido. Noi siamo pronti e carichi! Vi assicuriamo che dopo le prime note di concerto lo sarete anche voi!!!”

“Quando la Musica unisce suoni e tradizioni diverse, afferma Andrea Braido, ciò che ne può scaturire è davvero potente e coinvolgente! Del resto la buona musica non può che condividere altra buona Musica!”

“Con lo spirito pionieristico che contraddistingue la nostra fondazione in ogni contesto in cui opera, conclude Cristiano Massaia Presidente di FondazioneMOS, con questo spettacolo, abbiamo cercato di mettere insieme la massima professionali di due mondi musicali apparentemente diversi ma in realtà, musicalmente parlando molto legati, nell’intento comune di sperimentare ed offrire nuove emozioni fuori da schemi preordinati dalle quali siamo convinti, ne scaturirà un grande coinvolgimento emotivo in grado di lasciare un segno dentro tutti noi. Questo spettacolo nasce dalla passione, dalla voglia di musica in ogni declinazione di grandissimi professionisti che hanno messo a disposizione la loro professionalità per creare ad immagine e somiglianza, una rappresentazione che potremmo definire un abito di fattura sopraffina di cui noi tutti siamo onorati e profondamente orgogliosi.”