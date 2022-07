“Costigliole d’Asti paese cardio-protetto”: installati quattro defibrillatori automatici D.A.E.

In questi giorni a Costigliole d’Asti sono stati installati nel concentrico (all’esterno della farmacia e dell’ufficio postale) e nelle due principali frazioni di Boglietto (all’esterno della farmacia) e di Motta (palazzo Cassa di Risparmio), 4 defibrillatori automatici D.A.E. disponibili in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e con apposita segnaletica che indica la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca.

Giuseppe Fiore assessore e volontario CRI ha seguito per conto dell’Amministrazione comunale il progetto “Costigliole paese cardio-protetto”: oltre a questi 4 defibrillatori, acquistati con il contributo di alcuni cittadini, che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti in tutti gli edifici scolastici del territorio ed a quelli in dotazione alle società sportive e alla C.R., sono stati organizzati, in collaborazione con la Croce Rossa, due corsi gratuito per i cittadini residenti per l’abilitazione all’uso dei defibrillatori, al primo ha partecipato anche il Sindaco, mentre il secondo si è tenuto dalla Farmacia Centrale.

L’importanza di avere a disposizione un defibrillatore automatico DAE è provata da tempo. L’unico trattamento efficace contro un arresto cardio causato da fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare senza polso è una rapida defibrillazione.

La prevenzione della morte cardiaca improvvisa è uno degli obiettivi più ambiziosi e allo stesso tempo più alla portata di un sistema sanitario organizzato: il progetto area cardioprotetta è la soluzione a un’emergenza indifferibile.

Con il progetto comune cardio – protetto, Costigliole è uno dei primi in provincia di Asti ad aderire ad un sistema innovativo in grado di diffondere la cardioprotezione partendo dall’individuazione di tutti i defibrillatori presenti sul territorio, mappati attraverso il portale web https://portaledae.sanita.regione.Piemonte.it/Public/Map che permette a tutti i cittadini di localizzare i defibrillatori esterni DAE presenti e utilizzabili in caso di necessità e soprattutto a garantire un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco da parte di qualsiasi cittadino, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari allertati attraverso lo stesso portale.

Questo sistema infatti permette di intervenire in modo rapido in caso di emergenza facendo partire la chiamata al 112 ed indicando le manovre salvavita in modo semplice e immediato: tutto è teso a rendere efficace il soccorso alla persona colta da arresto cardiaco in pochi minuti per ridurre il tasso di mortalità, i tempi e i costi di ospedalizzazione.

L’obiettivo è realizzare una vera e propria “rete salvavita” a disposizione di tutti i nostri abitanti ma anche di coloro che lavorano nelle aziende produttive presenti sul territorio, di coloro che frequentano i ristoranti, le aree sportive, che soggiornano nelle strutture ricettive o che partecipano agli eventi.

Il sindaco di Costigliole, Enrico Cavallero, e la vice sindaco, Tanya Arconi, affermano: “Siamo orgogliosi di essere uno dei primi comuni in provincia di Asti a dare l’esempio: la cardioprotezione deve riguardare un’area vasta e non limitarsi ad un singolo comune. Aderendo pensiamo ai nostri cittadini e alla ricaduta sui turisti che ogni anno sono sempre più numerosi sul nostro territorio e a persone che si trovano qui per lavoro o per tempo libero”.