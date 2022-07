Cosa fare nel fine settimana: una marea di eventi nell’Astigiano

La rassegna “Teatro in Terra Astesana” del Teatro degli Acerbi propone oggi, venerdì 29 luglio, ad Antignano una serata musicale, con ospiti la formazione Baklave Klezmer Soul in Live Concert: suoni dall’Est. L’ingresso è gratuito. Maggiori info sullo spettacolo -> QUI

Iniziano questa sera gli eventi culturali a Calamandrana, che proseguiranno fino al 3 agosto. Sei sono gli appuntamenti, tre di “Attraverso Festival” e tre dell’Associazione “Le Colline della cultura” per una serie di incontri dai temi diversi, ospitati dall’antico borgo di Calamandrana Alta. Tutti i dettagli dei sei incontri li trovate qui -> “Estate a Calamandrana”, sei serate di spettacoli teatrali nel borgo antico: si parte nel fine settimana

Due gli appuntamenti invece per “Calosso c’è“: oggi, venerdì 29 luglio alle 21,00 presso la Sala Don Monticone è in programma la presentazione del libro “Dove Dio ha nome di donna” di Mons. Marco Prastaro, Vescovo di Asti (info QUI) mentre domani, sabato 30 luglio, il festival teatrale Basta che siate giovani! fa tappa nel Parco del Castello dove alle 21,30 è in programma lo spettacolo “Elisabetta I le donne e il potere”. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni -> A Calosso teatro nel parco del castello con “Elisabetta I le donne e il potere”

A Vesime continuano gli eventi targati “La Dolce Langa”: sabato sera aperipizza e musica, per una serata in allegria. Tutte le info qui -> Aperipizza e musica a Vesime con La Dolce Langa

Il peperone è protagonista a Motta di Costigliole, che vede il ritorno della Sagra del Peperone, giunta alla sua 75a edizione, da sabato 30 luglio a lunedì 1 agosto. Torna dunque a regnare sulla tavola e in cucina il prodotto tipico di Motta, accompagnato da buona musica e da un “matrimonio” particolare: sabato e domenica, infatti, la rana fritta sposa il peperone! Per saperne di più ecco qui -> 75° Sagra del Peperone

E’ un lunghissimo articolo questo qui, grazie ai numerosissimi eventi che abbiamo da segnalarvi. Si continua con i festeggiamenti patronali 2022 di Belveglio: per la prima volta l’ormai acclamato e collaudato format del Pub nel Parco viene svolto per ben tre giorni consecutivi! L’appuntamento è nell’area ricreativa Umberto Luzi il 29, 30 e 31 luglio. Per conoscere il ricco programma clicca qui -> Festeggiamenti Patronali 2022 Belveglio

Volete restare ad Asti? Allora potete allietare il vostro sabato sera con un gustoso aperitivo da Bar A Onda, al mercato coperto di Piazza Libertà, con apertura speciale per aperitivi e apericene dalle 19 alle 21.30. Questo sabato il must è “l’aperitivo in rosa” ma potrete anche degustare le altre specialità. Per info e prenotazioni clicca qui -> Aperitivo in rosa da Bar A Onda

Proseguiamo con il “Virginia Day“: la Contessa di Castiglione vi invita a corte, tra musica, banchetti e giri di valzer a Castiglione Tinella. Tutto quello che c’è da sapere lo trovate cliccando qui -> La Contessa di Castiglione invita a Corte: il programma del “Virginia Day”

Facciamo tappa anche ad Agliano Terme con il Raduno di Trattori d’Epoca, in programma domenica 31 luglio, per il programma clicca qui —->>>> C’era una volta… Raduno di Trattori d’epoca e Trebbiatura del grano

E poi ancora…si fa festa anche a Castelnuovo Belbo (info QUI), ad Aramengo (dettagli QUI), ad Antignano (info QUI) e a Viarigi (dettagli QUI)

Ne avete abbastanza? Buon fine settimana!