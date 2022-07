Cosa fare nel fine settimana: un altro week end ricco di eventi nell’Astigiano

Anche questo fine settimana nell’Astigiano sono in programma tantissimi eventi. Dal teatro alle passeggiate, senza dimenticare l’enogastronomia, la musica e la voglia di tornare a fare festa insieme.

Ecco una carrellata di eventi.

Si comincia nella serata di oggi, venerdì 15 luglio, con il teatro degli “J’arliquato” di Castiglione d’Asti che si esibiscono al Centro LIPU di Tigliole alle 21.15 con lo spettacolo “Ancor assè che podima cantè”. Info e dettagli qui -> J’arliquato in scena a Tigliole

Continuano le feste a Cocconato: il prossimo fine settimana tocca a Borgo Brina che, in collaborazione con la ProCocco, organizza “the Red Night” hawaiian edition. Sabato 16 luglio, in via Roma, a partire dalle 19 e fino a tarda notte, street food del borgo e la musica di Dj Matthew il menù di una lunga serata di festa.

Con l’estate ritorna anche la rassegna “Teatro in Terra Astesana” del Teatro degli Acerbi. Si comincia sabato 16 luglio alle ore 21 alla piazzetta degli Ulivi con “Il testamento dell’ortolano”, da un racconto di Antonio Catalano, con in scena Massimo Barbero. Tutto quello che c’è da sapere lo trovate qui -> Rassegna “Teatro in Terra Astesana”: Il testamento dell’ortolano

Appuntamento con l’arte a Mombaldone, dove sabato 16 luglio, verrà inaugurata una nuova mostra: “Specchiarsi nell’infinito” dell’artista albanese Ylli Plaka. Dettagli qui -> Una nuova mostra a Mombaldone: “Specchiarsi nell’infinito” dell’artista Ylli Plaka

Sabato 16 e domenica 17 luglio tornano i “Percorsi del gusto” a Mombaruzzo. Tanti i produttori di vini e grappe presenti alla festa. Per conoscere tutti i dettagli e i menù proposti clicca qui -> “Percorsi del gusto” a Mombaruzzo

Domenica 17 luglio, a Calosso si “Cammina Cammina”, con la tradizionale passeggiata eno…eco…gastrologica su e giù per le colline del Moscato. Dopo la passeggiata, per chi vuole, c’è anche la cena. Per info e prenotazioni clicca -> “Cammina, cammina” a Calosso

Iniziano domenica sera a San Marzano Oliveto i festeggiamenti patronali “Santa Maria Maddalena 2022” con numerosi appuntamenti, che accompagneranno tutta la settimana: tutto quello che c’è da sapere è qui -> Festa patronale a San Marzano Oliveto

Ancora domenica, anche a Monastero Bormida si cammina con la “Passeggiata Resistente” (per i dettagli clicca qui -> Passeggiata resistente a Monastero Bormida ), mentre sempre domenica, la suggestiva chiesa romanica di San Pietro di Portacomaro alle 21 ospiterà un concerto dedicato alla viola da gamba e ai grandi capolavori del suo repertorio dal titolo “Doulce memoire” (ulteriori info qui -> Concerto “Doulce Memoire” a Portacomaro ). In questi giorni si fa festa anche a Castello d’Annone con la patronale della Madonna del Carmine (dettagli QUI).

La coda lunga del week end arriva fino a lunedì, con il concerto di Antonella Ruggiero per la rassegna di Castiglion Tinella “Un palco tra le vigne”. Per dettagli e biglietti info qui -> “Un Palco tra le Vigne” con Antonella Ruggiero