Correzione dei disturbi visivi: quale ruolo gioca oggi la chirurgia refrattiva?

La chirurgia refrattiva negli ultimi decenni ha registrato numerosi progressi grazie all’introduzione di risorse sempre più all’avanguardia, per effettuare gli interventi con cui correggere in maniera definitiva i disturbi della vista.

Le innovazioni in ambito scientifico, inoltre, hanno portato alla nascita di nuove tecniche, delineando uno scenario in cui, al giorno d’oggi, gli interventi di terza e ultima generazione si affiancano a quelli di prima e seconda.

Naturalmente, rimane fondamentale che a intervenire sui disturbi della vista siano chirurghi refrattivi di comprovata esperienza e abilità, come per esempio il Dr. Angelo Appiotti, che grazie al suo approccio personalizzato costituisce da oltre 30 anni un vero e proprio punto di riferimento anche per tantissimi atleti professionisti.

Quando intervenire con PRK, FemtoLASIK e ReLEx Smile

Tra i principali problemi della vista è possibile annoverare la miopia, dove l’immagine viene messa a fuoco davanti alla retina causando una cattiva visione da lontano; l’ipermetropia e l’astigmatismo, dove i fasci di luce sono raccolti in un unico punto e tendono a distorcere i contorni sia degli oggetti lontani che di quelli vicini.

Una delle tecniche che può essere utilizzata per correggere questi disturbi, anche quando coesistenti, è la PRK, che ad oggi viene applicata avvalendosi di programmi e software all’avanguardia.

Nel dettaglio, la tecnica PRK si avvale di un laser a eccimeri che dopo aver asportato l’epitelio corneale, ovvero la parte superficiale della cornea, ne modifica la curvatura al fine di consentire la visione corretta. Alla fine dell’operazione si applica una lente protettiva per alcuni giorni per permettere una più rapida guarigione.

Per correggere definitivamente i principali difetti della vista è possibile ricorrere anche alla FemtoLASIK, che impiega un laser a femtosecondi e uno a eccimeri, rispettivamente per creare il lenticolo e correggere il difetto visivo. Nello specifico, vi si ricorre in casi di miopia lieve o moderata, nonché per forme modeste di astigmatismo e ipermetropia.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per potersi sottoporre a questa tipologia di intervento, l’età è un fattore determinante: i pazienti, infatti, devono avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni e, naturalmente, godere di buone condizioni di salute.

Infine, al giorno d’oggi per il chirurgo refrattivo è possibile ricorrere anche alla ReLEx SMILE, tecnica di terza generazione che, sfruttando un laser innovativo, interviene sulla miopia fino a 10 diottrie e sull’astigmatismo fino a 5 diottrie. In meno di 30 secondi per occhio, il laser a femtosecondi interviene sulla cornea correggendo il disturbo in maniera definitiva.

Le tecniche per difetti della vista importanti e per la presbiopia

Laddove le diottrie mancanti siano molte, il chirurgo refrattivo può valutare di intervenire con la tecnica Facorefrattiva, che può essere applicata anche in caso di problematiche legate alla cataratta.

Di fatto, con questo intervento viene rimosso il cristallino, quindi il problema non si potrà ripresentare col tempo. Al suo posto, viene applicato un cristallino del tutto bio-compatibile, così da essere perfettamente accettato dall’occhio.

Infine, laddove sia necessario correggere un problema di presbiopia, invece, il professionista può intervenire per mezzo di un intervento di Monovisione. In questo caso, a seguito di attento controllo, lo specialista individuerà l’occhio dominante e farà in modo da rendere del tutto nitida la visione da lontano, mentre agirà sull’altro per fare in modo che sia perfettamente in grado di mettere a fuoco gli oggetti più vicini.

In breve tempo si potrà raggiungere un equilibrio ottimale che porterà il paziente a recuperare al meglio la vista senza la presenza del difetto visivo.

