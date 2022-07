Continua il progetto “Le nuove povertà” di Elisabetta Lombardi

Anche se è estate, non si ferma il progetto ” Le nuove povertà” curato dalla consigliera Elisabetta Lombardi, come sempre impegnata sul fronte della solidarietà.

Insieme ai suoi sostenitori, la consigliera si è recata alla mensa sociale, gestita dalle Suore della Pietà, per aiutare coloro che si trovano in difficoltà e in condizioni di indigenza, consegnando prodotti alimentari e generi di prima necessità per i beneficiari della mensa.

“Un progetto che continua ad andare avanti, fedele al suo motto “Una goccia può diventare il mare” dichiara la consigliera.