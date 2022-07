Conclusa la “migrazione” del data center del comune di Asti

“In silenzio e senza intoppi, i tecnici comunali hanno brillantemente portato a termine tutte le delicate operazioni della messa in sicurezza del nostro sistema informativo (applicativi e database). Esprimo innanzitutto il pubblico ringraziamento, ha dichiarato l’Assessore Giovanni Boccia, ai tutti i tecnici e personale del settore sistemi informativi, che hanno lavorato assiduamente per diverse settimane e “sacrificato” anche un intero weekend, per porre in sicurezza tutti i dati del Comune di Asti”.

Le varie operazioni si sono svolte tra venerdì pomeriggio 01.07.2022 e sono terminate domenica 03.07.2022 in serata, nel pieno rispetto della tabella di marcia.

“Con questo intervento – ha affermato il Sindaco di Asti Maurizio Rasero – la Città di Asti, in coerenza con quanto disposto dal Ministero dell’innovazione tecnologica e la transizione digitale e da AGID “Agenzia per l’Italia Digitale” ha ultimato la migrazione del proprio data center su cloud “NIVOLA” di CSI/Piemonte, Regione Piemonte”.

“Questa operazione – ha concluso l’Assessore Boccia – metterà ulteriormente in sicurezza, dai vari eventuali attacchi hacker, tutti i dati in possesso del Comune e gli applicativi su cui esso opera.”