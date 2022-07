Commercio e decoro urbano: idee chiare e grande entusiasmo per l’assessore Mario Bovino

Abbiamo incontrato Mario Bovino, assessore con delega al Commercio e Lavoro, Polizia Municipale (affari commerciali), Pubblici esercizi e Artigianato e Decoro Urbano nella nuova giunta Rasero.

L’avevamo lasciato a fine novembre quando per motivi personali aveva rassegnato le dimissioni da assessore allo sport, lo ritroviamo oggi dopo l’ottimo risultato elettorale in cui è stato il candidato consigliere più votato in assoluto, migliorando quanto fatto cinque anni fa, e anche grazie ai suoi voti la lista Forza Italia Asti nel Cuore è risultata la seconda più votata della coalizione che sosteneva Rasero e la prima tra le liste di dei partiti.

Chiamato ad un compito non semplice, Mario Bovino ha iniziato questo nuovo ruolo con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che hanno contraddistinto il suo precedente incarico e con le idee ben chiare.

Si parte parlando del commercio e la prima domanda non può che essere legata alla situazione del mercato di Piazza Alfieri, oggetto di discussioni e polemiche nei mesi scorsi

“Innanzitutto è giusto dire che con l’ampliamento della zona pedonale era giusto prevedere un cambiamento anche per la zona del mercato, capisco che questo possa creare anche dei malumori. Io ho fatto il giro tra i vari commercianti e devo dire che molti si sono sistemati, non nego che resti qualche problema soprattutto nella zona in prossimità della statua di Vittorio Alfieri.

Il prossimo passo sarà incontrare la commissione mercatale per dare riscontro alle richieste degli ambulanti e spiegare le esigenze dell’amministrazione, che confermo essere aperta a valutare le problematiche.”

Dal mercato all’aperto passiamo al mercato coperto

“Anche qui abbiamo iniziato a dialogare con i commercianti, abbiamo ascoltato le loro proposte e preso note delle loro necessità, nelle prossime settimane cercheremo di andare incontro alle loro esigenze. Ringrazio i commercianti per la loro disponibilità e per l’apprezzamento che hanno dimostrato nei nostri confronti per la disponibilità all’ascolto.”

Sempre in tema di commercio si passa ad analizzare la situazione dei negozi e delle attività commerciali e artigianali

“Stiamo cercando di mettere in condizione chi vuole aprire nuove attività commerciale riducendo al minimo la burocrazia, e per questo motivo colgo l’occasione per ringraziare gli uffici competenti, il dirigente Chiaffredo Fantoni e la P.O. Marina Parinello e tutti gli impiegati per essere resi disponibili sin da subito.

Molto importante per il rilancio del commercio sarà il Distretto del Commercio (tema che approfondiremo a parte Ndr).”

Tra le nuove deleghe assegnate a Mario Bovino troviamo anche quella per il decoro urbano, tema verso cui Mario, pur non essendo l’assessore di riferimento, aveva mostrato già una grande sensibilità nelle precedente amministrazione, con iniziative come il mozzichino, il contenitore tascabile per raccogliere il mozzicone di sigaretta, e i sacchetti per le deiezioni degli animali.

“Ho già in mente una nuova campagna di sensibilizzazione sul decoro urbano, perché deve partire da noi, da tutti i cittadini ai quali chiedo un aiuto: se non ci rendiamo conto che siamo noi in prima persona a tenere pulita e in ordine la città, ognuno per quello che può fare, non andiamo da nessuna parte. E’ inutile mandare gli addetti a pulire un parco, se dopo due giorni lo ritrovo nella stessa condizione (vedi correlato).

Ho in programma di fare un giro per tutta la città, e non solo in centro, per fotografare bene la situazione, è fondamentale non solo avere un centro bello e accogliente, ma anche che le “porte” di accesso della città siano decorosi, perché le varie zone di ingresso della città sono il biglietto da visita, se chi entra vede degrado e abbandono non ci penso nemmeno ad arrivare in centro città.

Inoltre ho iniziato a contattare i proprietari degli edifici con negozi chiusi, affinché rendano i locali più decorosi possibili.”