“Combattiamo la solitudine insieme”, ad Asti una nuova iniziativa legata al progetto “anziani in movimento”

In questi giorni di calore torrido si pensa a luoghi montani o marini dove poter trascorrere giornate meno opprimenti, ma non tutti possono permettersi viaggi e soggiorni, l’ANTEAS in collaborazione con la FNP CISL (Pensionati) di Asti organizzano per chi è costretto in città, coltivare quel calore umano che è indice di amichevolezza, socievolezza e armonia un incontro suddiviso in due momenti.

Di seguito il programma:

1. Breve passeggiata (2Km):

Ritrovo e partenza giovedì 28 luglio alle ore 18, davanti alla farmacia di San Fedele in via Ticino 16. Arrivo al circolo Tania, al parco Tanaro in Piazza Traghetto 2.

2. momento conviviale e apericena.

Tutto gratuito per i soci Anteas e FNP. Per i non tesserati la quota di partecipazione è di 10 euro.

Al fine di organizzare al meglio l’evento è necessario comunicare la propria adesione entro lunedì 25 luglio, telefonando allo 0141 599328 oppure al 3355743928.

Nell’eventualità di eventi atmosferici avversi l’iniziativa si svolgerà comunque limitandosi all’apericena.