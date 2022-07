Dopo ‘Tutto Normale’ l’attesa serata giovani di ieri sera, sabato 16 luglio, organizzata in collaborazione con Banca D’Alba che ha visto protagonisti Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez in una maratona di 5 ore di musica non stop nella nuova grande arena di Piazza Medford ad Alba, Collisioni 2022 prosegue oggi, domenica 17 luglio, alle ore 21 ritrovando la sua dimensione più culturale e raccolta con il nuovo show di Valerio Lundini e i Vazzanikki, la formidabile band del programma televisivo “Una Pezza di Lundini”, presso il Teatro Sociale G. Busca di Alba, dotato di aria condizionata, in via Vittorio Veneto 3 nel centro di Alba.

Un’edizione speciale quella del 2022, interamente dedicata ai giovani, con oltre cinquantamila ragazzi e ragazze attesi dal Lazio al Veneto, fino all’Abruzzo, passando per la Sicilia.

Un’edizione che Collisioni intende dedicare insieme al Comune di Alba, a Fondazione CRC e ai suoi numerosi partner proprio ai ragazzi e alle ragazze del territorio che hanno dimostrato senso di responsabilità per quasi due anni, rinunciando alle esperienze di una normale adolescenza. E che finalmente quest’estate tornano a far festa, in piedi in migliaia, a cantare sotto al palco di una normale edizione di Collisioni, come nel 2019. Con l’organizzazione di laboratori specifici a loro dedicati, grazie ai quali centinaia di giovani potranno vivere il festival in prima persona, collaborando alle riprese video, foto e alle interviste al pubblico di ragazzi e ragazze che arriverà ad Alba da ogni angolo del Bel paese.

Photocredit Collisioni – V. Nicolello