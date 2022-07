“C’era una volta”: ad Agliano Terme il Raduno di Trattori d’epoca e Trebbiatura del grano

Il Circolo Sportivo Bocciofila Aglianese, con il patrocinio del comune di Agliano Terme, organizza domenica 31 luglio 2022 l’evento “C’era una volta… Raduno Trattori d’epoca e Trebbiatura del grano.

Il raduno si svolge in Piazza Roma ad Agliano Terme con il seguente programma:

– dalle ore 9 arrivo ed esposizione macchine agricole

– ore 11 Sfilata per il centro storico

– ore 12,30 pranzo in allegria per trattoristi e soci

– ore 16 Antica trebbiatura (Trebbiatore Andrea Forno)

Per tutta la giornata esposizione di macchine agricole