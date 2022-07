Canelli, installata la Fibra ottica per un accesso a Internet più veloce, stabile e sicuro

A Canelli accesso più veloce, stabile e sicuro a Internet con i cavi in fibra ottica di ultima generazione per scuole dell’infanzia, elementari e medie, ma anche per la Casa di Riposo per anziani di via Asti e l’Enoteca regionale di Canelli e dell’Astesana di via G.B.Giuliani. Tutto sarà disponibile dall’inizio del prossimo anno scolastico.

Spiega l’Assessore Raffaella Basso: «I disagi di queste settimane, con micro cantieri distribuiti per tutta la città, saranno ripagati da un servizio di collegamento alla rete web aggiornato ai più moderni standard anche per le strutture pubbliche di competenza comunale tra le più frequentate come le scuole, la residenza per anziani e l’Enoteca regionale. Un servizio in più ai cittadini che accedono a scuole e luoghi comunali di aggregazione. La fibra ottica inoltre consentirà il passaggio delle linee telefoniche tradizionali al sistema VoIP con un notevole risparmio per le casse comunali.»