Campeggio di Roccaverano 2022: un’edizione da “tutto esaurito”

Il Campeggio di Roccaverano si conferma il luogo ideale per coinvolgere bambini e adolescenti in momenti educativi o di semplice svago, nel cuore verde della Langa Astigiana.

L’edizione 2022 del campeggio di proprietà della Provincia di Asti, iniziata lo scorso 19 giugno e che si concluderà il 10 agosto 2022, è contrassegnata da un “tutto esaurito” grazie allo straordinario boom d’iscrizioni raccolte nel periodo primaverile, così tante da suggerire all’associazione “Informalmente asd” (che gestisce per conto della Provincia la struttura) di mettere a disposizione nuovi posti, prontamente prenotati dalle famiglie.

Tra gli ospiti del camping anche i 23 vincitori del concorso “Puliamo Insieme!” dove figurano due fratelli fuggiti con la propria famiglia dalla guerra in Ucraina.

Il 10 luglio è iniziato il quarto turno, “Settimana esplosiva”, che si concluderà nella giornata di sabato 16. Il commento di Davide Massaglia e Angelica Corino, rispettivamente vicepresidente della Provincia di Asti e consigliere provinciale con delega al Campeggio di Roccaverano: “I nostri giovani campeggiatori si misurano ogni giorno con tante esperienze in mezzo alla Natura imparando il valore della vita del bosco, l’autonomia e il rispetto reciproco. Sono insegnamenti che la Provincia di Asti ha voluto incoraggiare con il concorso “Puliamo Insieme!” e che trovano concretezza nella settimana premio vinta dai più attivi tra i giovani volontari ambientali, provenienti da ogni parte dell’Astigiano. L’auspicio è che questo momento di condivisione favorisca non solo lo sviluppo sociale tra i bambini ma venga visto come un modello educativo, capace di far riflettere gli adulti affinché si lavori per migliorare il futuro di tutti”.