Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti oggi pomeriggio, giovedì 28 luglio, a Montà d’Alba a supporto della squadra di Alba.

Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con l’autogru in seguito ad un incidente stradale con un mezzo pesante che è uscito di strada in un tornante; i Vigili del Fuoco hanno rimesso in carreggiata il camion che è ripartito regolarmente.