Caldo tropicale e assenza di precipitazioni, il Comune di Costigliole interviene in soccorso delle attività agricole

Per far fronte alle alte temperature di questi giorni e in considerazione della condizione di deficit idrico generalizzato, per la quale fra l’altro viene anche raccomandato un utilizzo di acqua potabile per usi strettamente necessari ai fini domestici, alimentari e per igiene personale, il Sindaco di Costigliole d’Asti, Enrico Cavallero comunica che l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore all’agricoltura Alessandro Borio, ha avviato con l’ufficio tecnico comunale un censimento su tutto il territorio al fine di verificare il numero di pozzi comunali attivi e esistenti .

Sul territorio del Comune di Costigliole d’Asti ad oggi, insistono n. 38 pozzi di proprietà comunale: di questi n. 8 non sono più in funzione, alcuni per mancanza d’ acqua , mentre i restanti 30 sono a disposizione per l’attingimento.

In questo periodo, molte attività sono in sofferenza per questo è di fondamentale importanza garantire una adeguata fornitura di acqua alle aziende agricole in particolare, in considerazione del lungo periodo di siccità , ad oggi meno della metà dei millimetri di pioggia caduti lo scorso anno, e delle temperature che stanno raggiungendo record mai registrati negli scorsi anni .

Queste condizioni possono creare seri problemi di irrigazione nei nuovi impianti di vigneto, ma anche nella frutta e in altre culture che comprometterebbero seriamente e in modo irreparabile un settore produttivo e trainante per l’economia molto importante come quello di Costigliole .

I cittadini interessati alla possibilità di poter attingere l’acqua necessaria per i loro fabbisogno potranno rivolgersi presso l’ufficio agricoltura del Comune dove, previa registrazione dei dati personali e assunzione di responsabilità sull’attingimento dell’acqua, riceveranno copia della chiave del pozzo individuato più comodo alle loro attività.