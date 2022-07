Bonus 200 euro, chiarimenti da parte dell’INPS per la corresponsione ai titolari di indennità di accompagnamento

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 l’INPS ha pubblicato le modalità di corresponsione dell’indennità una tantum, pari a 200 euro di cui al decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50.

L’indennità una tantum 200 euro è prevista in favore dei soggetti residenti in Italia, lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%

Sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto- legge n. 50/2022 la circolare prevede che tale indennità sia erogata d’uffici dall’INPS per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.

In tale dettato normativo non si fa menzione dei soggetti disabili esclusivamente titolari di indennità di accompagnamento ai quali, pertanto, l’indennità una tantum 200 euro è erogata dal proprio datore di lavoro che procede all’accredito diretto (art. 31 del decreto-legge n. 50/2022) qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Per maggiori chiarimenti è possibile consultare la circolare 73 del 24 giugno 2022 sul sito www.inps.it.