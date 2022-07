Bombe d’acqua in queste ore su Valle Belbo e Bormida, ieri notte di maltempo sul nord astigiano

E’ stata una notte di maltempo su tutto l’astigiano: a Montechiaro, a causa delle forti fulminazioni, un contatore della luce ha preso fuoco costringendo ad intervenire i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio che si è sviluppato.

Temporali hanno interessato tutto il nord astigiano: forte grandinate a Berzano San Pietro, forte pioggia a Roatto e Cantarana.

E’ previsto ancora maltempo per la giornata di oggi: come ripota il gruppo Dati Meteo Asti, in queste ore stanno cadendo oltre 60mm di pioggia tra le valli Belbo e Bormida.

Pioggia battente anche su Asti città.

Attenzione per possibili esondazioni di torrenti e allagamenti. I fenomeni sono previsti in esaurimento nella serata. Dai prossimi giorni, e in particolar modo ad inizio della prossima settimana, è previsto il ritorno del caldo con temperature massime anche di 35 – 36° gradi nel capoluogo.