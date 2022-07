Bandi aperti: tutte le opportunità per comuni, enti, cittadini, associazioni dei territori

Riceviamo dall’Uncem Piemonte e pubblichiamo per opportuna conoscenza tutti i bandi aperti con le opportunità per comuni, enti, cittadini, associazioni dei territori

Aperto 2° bando Interreg Euro MED

Bando dedicato a progetti tematici, in particolare progetti incentrati sulle priorità del Programma “Mediterraneo più intelligente e più verde”: le proposte dovranno favorire la transizione verso una società resiliente e sostenibile contrastare l’impatto ambientale dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo.

Le proposte dovranno rientrare in uno dei seguenti 3 tipi di progetti: di studio; di sperimentazione; di trasferimento, volti alla condivisione di strumenti, politiche, strategie e piani d’azione già validati per favorirne l’adozione da parte degli attori interessati.

Beneficiari: consorzi composti da enti pubblici (a livello nazionale, regionale o locale) e privati, nonché organizzazioni internazionali che abbiano sede nell’UE o in uno degli Stati compresi nell’area del Programma Interreg EURO-MED.

Scadenza: 27 ottobre 2022

Bando “Pan-European Civil society engagement grants

European Elections 2024″

Attraverso questo bando il Parlamento Europeo intende finanziare azioni di capacity building e comunicazione con l’obiettivo di incoraggiare il coinvolgimento attivo dei cittadini europei nelle prossime elezioni europee del 2024. Il bando finanzia progetti riguardanti azioni di capacity building e di comunicazione da realizzarsi negli stati membri tra dicembre 2022 e giugno 2024.

I progetti devono avere inizio a dicembre 2022 e concludersi al più tardi il 30 giugno 2024.

Le proposte progettuali possono essere presentate per una o entrambe le azioni, così articolate nelle 3 categorie:

Categoria di azione 1: azioni di capacity building;

Categoria di azione 2: azioni di coinvolgimento dei cittadini;

Categoria di azione 3: combinazione di azioni di capacity building e di coinvolgimento dei cittadini.

I progetti devono essere presentati da un singolo proponente (non sono ammissibili progetti presentati in consorzio), che può essere: un’organizzazione pan-europea della società civile o della gioventù, un’organizzazione sindacale pan-europea, un think tank pan-europeo, un’associazione pan-europea del commercio, delle imprese o professionale.

Per soggetto pan-europeo si intende un’organizzazione parte di una rete, rappresentata in almeno 7 Stati UE o un’organizzazione con membri in almeno 7 Stati UE.

Il bando dispone di un budget di 3 milioni di euro e il contributo del PE può coprire l’80 dei costi ammissibili.

I progetti relativi alla categoria di azione 1 e 2 che interessano 7 Stati membri possono richiedere un contributo massimo di 100.000 euro, mentre quelli relativi alla categoria di azione 3 un contributo massimo di 150.000 euro.

Scadenza: 30 agosto 2022

Access City Award 2023, Premio europeo per le città accessibili.

Il concorso “Capitali europee dell’inclusione e della diversità”, premia le iniziative attuate dalle città per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano per le persone con disabilità.

Beneficiari: città dell’UE con più di 50.000 abitanti, oppure aree urbane composte da 2 o più città nei paesi Ue in cui sono presenti meno di due città di tali dimensioni,

Le candidature devono concentrarsi su progetti specifici volti al miglioramento dell’accessibilità dell’ambiente urbano in quattro ambiti:

– ambiente costruito e spazi pubblici,

– trasporti e relative infrastrutture,

– informazioni e comunicazioni, comprese le nuove tecnologie (TIC),

– strutture e servizi pubblici.

La città vincitrice avrà un premio di € 150.000, il secondo e il terzo classificato riceveranno rispettivamente € 120.000 e € 80.000.

Scadenza presentazione candidature: 8 settembre 2022

Bando LIFE: Natura e biodiversità – Standard Action Projects (SAP) (LIFE-2022-SAP-NAT)

Il bando riguarda progetti di azione standard (SAP) finalizzati allo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e l’applicazione della legislazione e della politica dell’UE in materia di natura e biodiversità.

I candidati dovranno definire e raggiungere impatti ambiziosi e credibili in termini di benefici per la conservazione della natura e biodiversità, garantendo la sostenibilità a lungo termine e la replicabilità.

Beneficiari: persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili a LIFE, ovvero Stati UE e alcuni altri paesi (l’elenco aggiornato è scaricabile qui ), organizzazioni internazionali.

Il contributo UE può coprire fio al 60% dei costi del progetto.

Maggiori informazioni

Scadenza: 4 ottobre 2022

Programma Erasmus: reti europee per le politiche su giovani provenienti da contesto migratorio

European Policy Networks (ERASMUS-EDU-2022-NET), bando aperto nell’ambito del Programma Erasmus, per il supporto di Reti europee (composte da responsabili politici, professionisti, ricercatori, rappresentanti delle comunità di migranti e altre parti interessate) che intendono individuare e attuare politiche nel campo dell’istruzione dei bambini e dei giovani provenienti da un contesto migratorio.

La Commissione intende finanziare 1 solo progetto, che avrà copertura fino all’80% dei costi per un massimo di 1.200.000 €. I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 15 soggetti di 15 diversi Paesi ammissibili al Programma

Scadenza: 12 ottobre 2022

Horizon 2020: Ultimo bando dello European City Facility (EUCF)

È stato recentemente lanciato il quarto e ultimo bando dello European City Facility (EUCF), lo strumento di Horizon 2020 per aiutare le autorità locali europee a sviluppare concepts di investimento (Investment Concepts) al fine di attuare le azioni contenute nei loro piani d’azione per il clima e l’energia.

Beneficiari: municipalità e autorità locali e loro raggruppamenti. Per candidarsi devono avere un piano per il clima e l’energia approvato e dimostrare un impegno politico per lo sviluppo del concept di investimento proposto

Il contributo finanziario, di 60.000 euro a progetto.finanzierà 48 proposte progettuali

Scadenza: 30 settembre 2022

Premio per la società civile dedicato ai giovani e all’Ucraina

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE)intende premiare i progetti e le iniziative più innovative e creative, relativi a 2 tematiche:

-Giovani: il nostro futuro ma anche il nostro presente

-Unire le forze per aiutare l’Ucraina

Possono candidarsi: organizzazioni della società civile e persone fisiche, imprese organizzatrici di iniziative senza scopo di lucro, presentando progetti già realizzati o in fase di attuazione.

Scadenza: 31 luglio 2022

7 luglio 2022

Interreg Euro- Med

Building your partnership and the logical framework

Il 7 luglio il Segretariato congiunto Interreg Euro-MED terrà il primo incontro tecnico relativo al bando per progetti tematici.

L’obiettivo dell’evento è quello di supportare la compilazione del modulo di candidatura e di fornire strumenti su come costruire un solido partenariato, la logica di intervento, il piano di lavoro, la selezione delle realizzazioni e degli indicatori di risultato del progetto.

L’evento è rivolto principalmente ai potenziali candidati, sia partner che capofila

16-22 settembre 2022

European Mobility Week 2022

“Migliori connessioni” è il tema 2022 della Settimana europea della mobilità sostenibile, scelto per riflettere sulle sinergie tra le persone e i luoghi.

Le città e enti locali possono partecipare, anche organizzando iniziative locali quali ad esempio: attività incentrate sulla mobilità sostenibile durante la settimana dell’evento principale o la realizzazione di una ” Giornata senza auto”.

Per partecipare e per registrare le proprie iniziative è necessario iscriversi.

EPREL – Banca dati europea dei prodotti per l’etichettatura energetica

EPREL è la banca dati di tutti i prodotti elettrici presenti sul mercato dell’ Unione europea, che devono essere messi in vendita con l’energy ecolabel, l’etichetta che riporta informazioni sulla classe energetica, ossia sui consumi di energia ecc.

I consumatori potranno così confrontare in modo trasparente i diversi prodotti anche in base alla classe energetica

Disponibili le risorse della 3 giorni Erasmus sull’internazionalizzazione nell’istruzione superiore

La TCA – Trasnational Cooperation Activity è dedicata all’approfondimento delle strategie di internazionalizzazione in ambito di istruzione superiore.

Nella 3 giorni di giugno a Venezia si è discusso di: sinergia dei fondi e delle azioni del Programma; processi di adattamento dei territori e studio dell’impatto dell’internazionalizzazione su diversi ambiti; rimozione degli ostacoli alla mobilità.

Oltre 100 rappresentanti di 16 Paesi europei, in rappresentanza di istituti di istruzione superiore attivi nel Programma Erasmus+, hanno contribuito segnalando buone pratiche e proposte da veicolare alla Commissione europea.

Video, immagini di lavoro e networking, disponibili sul sito INDIRE

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Fellowships Programme 2022/2023

È aperto il bando per il Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human Resources Development 2022/2023 , finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e curato dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA).

Il programma intende offrire a giovani laureati la possibilità di svolgere un percorso di formazione professionale presso uffici di organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite in paesi in via di sviluppo o presso sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Requisiti e modalità di partecipazione nel bando (pdf 180 KB)

Scadenza invio candidature: 29 luglio 2022 alle ore 15 (ora italiana).

EURES cerca 100 professionisti del software

La rete EURES ricerca 100 professionisti del software: ingegneri, sviluppatori, analisti e project manager per la società OverIT, azienda friulana che opera nello sviluppo di soluzioni software per il field service management, con diverse sedi nel mondo

Se interessati, per tutte le informazioni e candidature collegarsi al sito aziendale, oppure scrivere alla consulente EURES: stefania.garofalo@regione.fvg.it

EURES ITALIA ricerca 500 animatori per la stagione 2022

EURES ITALIA in collaborazione con Eventi Animazione ricerca 500 Animatori per la stagione 2022, anche senza esperienza, da inserire in villaggi turistici e strutture in Italia e all’estero.

Scadenza: 20 agosto 2022

Bando aperto per il nuovo evento EU TalentON sulle Missioni di Horizon Europe.

La Commissione Europea, nell’ambito del programma Horizon Europe, ha pubblicato un bando per partecipare al nuovo evento europeo EU TalentON, un’iniziativa destinata ai giovani, realizzata in partenariato con la Leiden, Città europea della Scienza 2022.

L’evento, che si terrà dal 14 al 18 settembre 2022, mira a trovare soluzioni utili al raggiungimento degli obiettivi delle cinque missioni del programma Horizon Europe.

All’interno dell’evento, saranno previsti laboratori, seminari, esperienze culturali e di formazione creativa che forniranno ai giovani gli strumenti necessari per creare soluzioni innovative.

Giovani talenti e ricercatori europei tra i 21 e i 30 anni potranno partecipare, candidandosi QUI. Al termine dell’evento, ogni team presenterà la propria soluzione a una giuria di professionisti e al pubblico e i vincitori riceveranno premi sponsorizzati.

La scadenza per le candidature è il 31 luglio 2022.

Camere di Commercio: Premio delle “Storie di alternanza”-anno 2022.

V edizione del Premio “Storie di alternanza”, iniziativa promossa dalle Camere di commercio italiane e da Unioncamere con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali (comprendente la cd. “alternanza rafforzata” e l’apprendistato) o di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), principalmente su tematiche quali economia circolare e sostenibilità ambientale, transizione digitale, inclusione sociale, turismo, beni culturali, meccatronica e “Made in Italy”.

Destinatari: i studenti, singoli o in gruppo, regolarmente iscritti e frequentanti (nel periodo di svolgimento dell’attività in oggetto) gli Istituti scolastici italiani di istruzione secondaria di secondo grado (Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali), gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i Centri di formazione professionale (CFP).