AVIS: a cosa serve il sangue che doniamo (e perché è sempre più importante donarlo)

Come in tutti i periodi estivi, iniziano le criticità negli ospedali a causa della carenza di sangue. È per questa ragione che l’AVIS invita tutti quanti a fare una donazione di sangue o plasma, magari prima di partire per le vacanze.

Ma come vengono utilizzate le sacche di sangue e plasma che vengono donate? A cosa servono? Per rispondere a questa e ad altre domande abbiamo chiesto a Ilvana Scuvera, dirigente del centro trasfusionale dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.

“Per noi è importantissima sia la donazione di sangue che di plasma – afferma – se donare uno o l’altro è una decisione che prendiamo insieme al donatore, in base a diversi fattori, che prendono in considerazione sia le nostre esigenze sia il quadro generale del volontario”.

Dottoressa, iniziamo facendo chiarezza tra plasma e sangue intero. Che differenza c’è e a quali diversi scopi servono?

La donazione di sangue è la prima attività che trattiamo nel nostro centro trasfusionale. Riceviamo circa 15mila donazioni di sangue intero all’anno, un numero davvero importante. Questo grazie all’opera di sensibilizzazione che viene fatta dai nostri volontari nelle proprie famiglie e anche grazie alla scuola. Si può donare dai 18 ai 60 anni, come prima donazione, e se in buone condizioni anche fino ai 70 anni. Tutti i donatori vengono sottoposti a visite di controllo continue per accertare il loro stato di salute. Il sangue intero serve per intervenire su alcune patologie del sistema ematico, come leucemia e linfomi, malattie purtroppo molto comuni nelle persone anziane. La sacca di sangue viene lavorata, e da questa vengono tratte le emazie concentrate, quelle filtrate, il plasma e le piastrine, tutti prodotti molto importanti per le malattie ematologiche.

E invece per quanto riguarda il plasma?

Con la plasmaferesi riusciamo a raccogliere quasi 700 ml di sangue: dal plasma riusciamo a produrre tutti gli emoderivati, a ricavare i vaccini per le epatiti, spesso unica speranza per queste terribili malattie e soprattuto ricaviamo le immunoglobuline, essenziali nella cura di alcune patologie. Non siamo autosufficienti nelle donazioni di plasma perché purtroppo la gente non è sensibilizzata nel donarlo. Fino a qualche anno fa importavamo il materiale dall’America, ma ora c’è scarsità a livello mondiale. Per questa ragione oggi è ancora più importante poter donare il plasma.

Il plasma è servito per curare i malati di Covid 19?

Durante il Covid abbiamo utilizzato diverse plasmaferesi con sacche provenienti da pazienti guariti che avevano un titolo anticorporale elevato. Non abbiamo visto risultati eclatanti, però, in quel periodo di emergenza, questa pratica è servita come terapia di supporto al malato, evitando che questi pazienti si aggravassero maggiormente oppure per riuscire a stabilizzarli.

L’ospedale di Asti invia storicamente anche diverse sacche a Sassari.

Settimanalmente inviamo 166 unità in Sardegna, regione con una forte incidenza di tallassemia. Per fortuna solo 5mila delle 15mila sacche che ogni anno preleviamo vengono effettivamente utilizzate per il nostro ospedale, le altre vengono inviate dove c’è più criticità.

Quante sacche vengono utilizzate per la medicina d’urgenza del Pronto Soccorso?

Noi e il pronto soccorso siamo i due reparti che transfodono più sacche: diciamo che quest’ultimo, lavorando in emergenza, utilizza una media di circa 30 sacche al giorno, soprattutto per politraumi. Noi serviamo come una sorta di banca per ogni attività di emergenza sanitaria: a volte la vita di una persona può dipendere dalla immediata disponibilità di sangue. Ed è per questo che, ancora una volta, vi invitiamo a donare o, se non l’avete mai fatto, ad associarvi all’AVIS.