“Attenzione alla narrativa locale e tanta cortesia”: questa la “nuova vita” della libreria Alphabeta

Una libreria dove trovare sempre un sorriso, o un suggerimento di lettura. E’ questa la nuova filosofia della libreria Alphabeta, storico negozio di corso Dante che vuole continuare a portare avanti una tradizione ininterrotta da tantissimi anni, per una delle realtà librarie più radicate in città.

“Ho dedicato la mia vita alla famiglia – spiega la titolare Luisa Turri – ora che i figli sono diventati grandi e sono indipendenti, volevo dare una svolta alla mia vita. Aprire una libreria è stato il sogno della mia vita: fin da piccola avevo il pallino dei libri e della cartoleria. Conoscevo già il locale, e quando ho saputo che la precedente titolare voleva cedere l’attività, così ho colto la palla balza e ho realizzato questo mio grande desiderio”.

Tante le idee che la signora Luisa vuole mettere in pratica nel suo locale: “Prima di tutto abbiamo pensato di riassortire l’assortimento dei volumi: entro l’anno faremo alcune modifiche e poi entro l’anno organizzeremo un’inaugurazione ufficiale per sancire il cambio di gestione della libreria”.

“Da Alphabeta troverete sempre cortesia, sorrisi e umanità: qui da noi puntiamo tanto sul rapporto umano perché la nostra clientela è affezionata da noi: alcuni ci conoscono perché acquistavano i libri di testo da noi e ora invece lo fanno per i propri figli. Siamo a disposizione per i libri scolastici e tutti i libri di narrativa. Con il sistema telematico, in due giorni sarà disponibile in negozio“.

Tra le particolarità di Alphabeta, anche un’ampia selezione di libri di narrativa e autori astigiani: “E’ una delle nostre peculiarità, vogliamo avere una particolare attenzione per le realtà culturali locali”.

Già aperte le prenotazioni per i libri di testo in vista del nuovo anno scolastico ( la libreria tratta anche tutti i volumi di preparazione ai concorsi sia per le PA che quelli professionali). Ricco anche l’assortimento di cartoleria, con zaini e materiale scolastico, regalistica e di biglietti d’auguri. La signora Turri, insieme alla storica commessa Tiziana Piano, vi aspetta anche curiosare tra i tangti volumi, perché, come spiega “esiste un libro giusto per ogni occasione”