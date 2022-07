Asti tra le peggiori in Europa per le polveri sottili. Cerruti (M5S): “I roghi tossici stanno presentando il conto?”

Il report dell’Aea, Agenzia europea per l’ambiente, ha rilevato che Asti è la dodicesima città in Europa, su un campione di 344 città, per concentrazione di pm2,5. Un dato non invidiabile che ha spinto il consigliere del Movimento 5 Stelle Massimo Cerruti a presentare una interpellanza a sindaco e Giunta.

“La nostra qualità dell’aria è pessima- scrive il pentastellato – il pm2,5 è tra le componenti dello smog a cui vengono imputate la maggior parte delle morti premature legate all’inquinamento? Quali saranno i prossimi interventi programmati per evitare ulteriori sforamenti e risolvere al più presto il problema? Come si intende rivedere il tpl cittadino in ottica di tutela ambientale e mobilità sostenibile? Quanto i roghi tossici degli ultimi mesi hanno influito per il raggiungimento di questo triste primato?”

“Verrà dato corso – continua Cerruti – il piano di realizzazione dei percorsi di piste ciclabili in città, anche attraverso il confronto con associazioni come Asti Cambia e si intende intervenire in ottica di ampliamento della ZTL?”