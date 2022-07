Asti Pride, ecco come cambia la viabilità ad Asti sabato pomeriggio

Sabato 16 luglio, nel pomeriggio, si terrà ad Asti la manifestazione “Asti Pride 2022” con corteo che, partendo da piazza Alfieri, si snoderà per le vie del centro, transiterà in corso Savona per sciogliersi al fondo di via Cirio presso l’area Asti Rugby.

La concomitante chiusura per lavori del Cavalcavia Giolitti renderà particolarmente difficoltosa la viabilità nella zona Sud Ovest della città.

Per chi entra in Asti da Sud è consigliabile rimanere in tangenziale ed utilizzare l’entrata da corso Alessandria.

Alleghiamo piantine esplicative del percorso del corteo con orari e segnalazioni di criticità.

Corteo Allegato A

Entrata Asti Allegato B