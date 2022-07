Asti, previsto l’abbattimento di sette alberi tra Viale Pilone e Piazza Campo del Palio

Continua l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti del verde e del patrimonio arboreo del Comune di Asti. Prosegue infatti, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, l’attività di monitoraggio e verifica fitostatica degli alberi ad alto fusto, ancor più utile in un momento di criticità ambientale in cui la siccità ha portato, in taluni casi, al cedimento di qualche branca a causa della disidratazione del legno e i violenti temporali che ormai sono sempre più frequenti possono creare ingenti danni.

In questo periodo l’attenzione si è posata in particolare sui platani presenti in viale Pilone, piazza Alfieri e piazza Campo del Palio, interessando circa 500 esemplari, poiché si sono riscontrate alcune situazioni atipiche come quella del platano che ha ceduto qualche settimana fa durante un nubifragio: nonostante risultasse visivamente in salute e in buono stato vegetativo, con foglie e senza segno di deperimento, l’apparato radicale era affetto da una carie diffusa tanto che la sua fragilità non era visibile ad occhio nudo.

Le operazioni di verifica non sono ancora completate, ma già con l’avvio delle stesse i Dottori Agronomi incaricati dal Comune di Asti hanno segnalato la necessità di intervenire tempestivamente su alcune piante che necessitano di riduzione della chioma al fine di garantire la loro stessa stabilità, scongiurarne l’abbattimento oltre che garantire la sicurezza di chi vive le aree in cui le stesse sono site; per altre è prevista l’esecuzione di prove di trazione al fine di approfondirne lo stato di salute, mentre per altre ancora, purtroppo, è necessario provvedere all’abbattimento; infatti nella prima settimana di agosto, sono previsti 4 abbattimenti in viale Pilone e 3 in campo del Palio.

Gli interventi che verranno realizzati il 4 e 5 agosto in viale Pilone, considerati gli spazi ristretti in cui ci si troverà ad operare, comporteranno la chiusura di tratti viabili e della pista ciclabile e pertanto chiediamo fin d’ora alla cittadinanza interessata di avere pazienza e comprensione per il disagio.