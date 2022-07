Assemblea del Gruppo Costruttori Edili dell’Unione Industriale della Provincia di Asti: tutte le cariche

Giovedì 21 luglio 2022, presso Palazzo Mazzetti ad Asti, si è tenuta l’annuale Assemblea del Gruppo Costruttori Edili dell’Unione Industriale della Provincia di Asti.

In apertura dei lavori, il Capogruppo Carlo Fornaca, ha illustrato la relazione sull’attività svolta nel corso dell’ultimo anno.

La relazione ha messo in evidenza l’impegno profuso dal Gruppo per la tutela degli interessi della categoria. Costanti sono stati gli incontri tra i rappresentanti dei Costruttori e i vertici delle amministrazioni pubbliche e degli enti del territorio al fine di sensibilizzare questi ultimi sull’importanza di assegnare, nel rispetto del norme, lavori ad imprese del territorio, così da poter avere maggiori ricadute economiche sulla nostra provincia.

Il Capogruppo ha poi menzionato i proficui incontri svoltisi con le organizzazioni sindacali di categoria che hanno portato ad un riequilibrio economico degli enti bilaterali provinciali e alla stipula del nuovo contratto integrativo provinciale.

Dopo una breve relazione del Dott. Andrea Bonino dell’ufficio economico dell’Unione Industriale sulle novità fiscali riguardanti il settore, si è tenuta una tavola rotonda, alla quale hanno partecipato Paola Malabaila Presidente di Ance Piemonte, il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Gabusi ed il capogruppo Carlo Fornaca.

Nel corso della tavola rotonda sono stati toccati diversi temi su cui l’amministrazione regionale intende agire nei prossimi mesi per rilanciare l’economia piemontese e, in particolare, si è discusso di quali azioni dovrebbero essere intraprese nella nostra provincia perché possa diventare ancor più attrattiva per il turismo internazionale.

Nel corso dell’Assemblea si sono rinnovate le cariche sociali del Gruppo Costruttori per il biennio 2022/23.

Nel ruolo di Capogruppo è stato confermato il Sig. Carlo Fornaca, titolare dell’impresa C.S. Costruzioni s.r.l. di Asti.

A seguire sono stati eletti come vice Capigruppo l’Arch. Enrico Bottallo (Architetti Costruttori s.c.r.l. di Castagnole Lanze) e l’Arch. Alessandro Scassa (F.lli Scassa Costruzioni s.a.s. di Asti).

Si è poi proceduto all’elezione dei componenti il Consiglio del Gruppo. Dalla votazione sono risultati eletti: Sig. Marco Calosso (Moviter s.r.l. – Asti), Geom. Salvatore Falcone (Edilmilena s.r.l.- Asti), Geom. Bruno Verri (Impresa Verri s.r.l. – Nizza M.to), Arch. Elena Ivaldi (I.E.F.I. – Calamandrana), Arch. Cristina Truffa (Geo-Edil s.r.l.- Agliano Terme), Geom. Riccardo Succio (Pietro Succio s.r.l. – Asti) e il Geom. Fausto Tartaglino (Impresa Mondo s.r.l. di Montegrosso d’Asti).

Revisore dei Conti è stato confermato il Geom. Claudio Donadi (Mascarino Costruzioni s.a.s.- Asti) e rappresentante in seno al Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale è stata eletta l’Avv. Francesca Fasolis (Fa.Re. s.a.s.- Asti).