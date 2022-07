Assegnato il premio al miglior studente del corso meccanico dell’IIS P. Andriano di Castelnuovo Don Bosco

Da un paio di anni, all’IIS P. Andriano, il signor Deideri Roberto mette in palio due biglietti per assistere al mondiale Moto GP riservati al miglior studente dei corsi di manutenzione che superi l’Esame di Stato con la votazione di 100/100.

Quest’anno il premio è andato alla studentessa del corso meccanico Anastasia Di Fazio, alla quale abbiamo chiesto un commento sul premio ricevuto, le motivazioni che, 5 anni fa, l’hanno spinta a scegliere questo indirizzo scolastico, e le sue idee sul futuro.

“Il premio che mi è stato offerto è una meravigliosa occasione per poter vedere una gara di moto GP dal vivo e poter condividere questa splendida esperienza con mio fratello. La passione per la moto GP è nata grazie a mio padre e a mio fratello, i quali mi hanno insegnato come funziona un motore e come poter effettuare in autonomia la manutenzione del mio scooter. La scelta del corso meccanico è nata un po’ dall’emulazione di mio fratello, aggiunta ad un mio desiderio di aggiustare e fare manutenzione di vari oggetti e attrezzi per evitare di buttarli. Visto che questo tipo di corso viene visto solo in ambito maschile, pensavo di avere molte più difficoltà ad ambientarmi, ma grazie ai miei compagni e a un corpo docenti preparato e senza pregiudizi sono riuscita a sentire mio questo tipo di lavoro. Il dopo è ancora un enorme punto di domanda, ho tante idee, tante offerte, ma per il momento sto ancora valutando, effettivamente, cosa voglio fare. La tentazione di accettare offerte lavorative per avere una propria autonomia e grande, ma anche il desiderio di prendere una laurea per fare, in futuro, l’insegnante di meccanica è al suo pari. Se questa passione per la meccanica è cresciuta in me, è merito anche dei professori competenti e all’opportunità di formazione che l’istituto offre, trami gli stages, in ambito lavorativo. Infine, è importante comunque mettersi sempre in gioco, per potercela fare.”