Aramengo, si avvicina la Festa di Sant’Anna 2022

Tutto pronto ad Aramengo per la Festa di Sant’Anna 2022.

Si parte venerdì 29 luglio con un triplice appuntamento: alle 19:30 l’aperitivo, al costo di 15€. Alle 21:00 Rock, Funky, Pop e Blues con i Sound Affair Band. Alle 22:00 la Festa della Birra.

Sabato 30 luglio sarà il momento del Circolo Scacchistico Chivassesse con “Scacchi in piazza” a partire dalle ore 15:00. A seguire, alle 19:30, l’apericena. E dalle 22:00 “Liber…Tango – 100 anni di Astor Piazzolla Esemble” con la voce di Marzia Grasso, Marco di Cianni al PianoForte, Francesco Pagella al Contrabbasso e i due ballerini Anna Boglione e Alessandro Guerri.

Domenica 31 si conclude con alle ore 09:30 la celebrazione della Santa Messa e alle ore 19:30 Cena in Piazza con musica dal vivo dei Now and Forever Trio.

Prenotazione obbligatoria al numero 349 177 7646 entro il 25 luglio.