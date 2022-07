Approvato un protocollo d’intesa tra Comune e parrocchia sulla gestione della piazzetta San Pietro

E’ stato concordato un protocollo d’intesa tra il Comune di Asti e la Parrocchia di San Pietro per la gestione congiunta dell’area antistante la chiesa, nota come piazzetta San Pietro.

L’area è di proprietà della parrocchia, ma è effettivamente vincolata a parcheggio: è utilizzata da sempre dai cittadini come tale, con la bonaria tolleranza della Parrocchia proprietaria.

La parrocchia aveva chiesto al Comune di arrivare a un protocollo d’intesa congiunta per meglio definirne l’uso dell’area e le rispettive competenze. Con questo accordo il Comune di Asti si impegna a realizzare e manutenere la segnaletica orizzontale relativa agli stalli di parcheggio a raso, compresi quelli per i disabili, il mantenimento e manutenzione dell’illuminazione pubblica presente, eventuale fornitura di fioriere per inibire il parcheggio al di fuori degli stalli delimitati.

Dal canto suo, la parrocchia di San Pietro si impegna a suddividere le aree a mezzo posa di fittoni approvati dal comune di Asti, ad occuparsi della potatura degli alberi, a ripristinare il manto di asfalto su tutta l’area previo ottenimento di finanziamenti o contributi diversi.

Il protocollo d’intesa avrà una durata di dieci anni, con possibilità di successivo rinnovo.