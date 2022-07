Approvato il D.U.P. 23-25: ecco quali sono le priorità dell’Amministrazione e come intende attuarle

282 pagine per delineare il futuro della città. E’ stato approvato ieri in Giunta, infatti, il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione). Un documento, riferito agli anni 2023 – 2025 che delinea l’attuale quadro socio economico dell’Ente e del Territorio ed è inoltre uno strumento di carattere generale che costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente, presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.

In sostanza, il D.U.P. racconta qual è la visione dell’attuale Amministrazione per i prossimi tre anni, contendendo al suo interno alcuni passaggi fondamentali. Il primo è il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, quindi il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il programma biennale di forniture e servizi, il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e la programmazione triennale del fabbisogno di personale .

Una sorta di bussola, insomma, che guiderà le azioni dell’Amministrazione nei mesi a venire: inoltre, in questo caso vengono anche elencati gli interventi finanziati dal PNRR e quelli candidati. In allegato all’articolo pubblicheremo il D.U.P. così come è stato licenziato dall’Amministrazione, ma nel frattempo andiamo ad analizzare alcuni passaggi più significativi.

Interventi finanziati dal PNRR

Sono 22 gli interventi già finanziati con fondi del PNRR. Tra questi molti riguardano la ristrutturazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici. Altri interventi riguardano il cavalcavia Giolitti (994mila euro), la realizzazione di ciclovie (269mila euro), miglioramento energetico del teatri Alfieri e dello spazio Kor (complessivamente 650mila euro), il rinnovo del parco autobus con elettrificazione della flotta (intervento più corposo, con 6 milioni e 835mila euro) e altri interventi per la digitalizzazione della PA (circa 130 mila di impegno di spesa complessivo).

Interventi candidati

12 gli interventi ancora non approvati: tra questi la parte del leone la fanno i lavori di riqualificazione dell’asilo nido “Lo scoiattolo” (un milione di euro circa) e la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport in piazza d’Armi (un milione e mezzo di euro). Il sociale vede interventi per rafforzare la domiciliarità degli interventi (330 mila euro) e percorsi di autonomia per persone con disabilità (750mila euro).

Assunzioni

Una quindicina le assunzioni previste per il 2022 e il 2023. Nel corso dei primi nove mesi del 2021 non è stato possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. L’Ente è entrato in sostenibilità finanziaria nel mese di settembre. Si sono realizzate complessivamente 38 assunzioni: 1 Dirigente da graduatoria vigente, 2 Funzionari Amministrativi contabili a seguito di procedura di mobilità, 2 Funzionari Tecnici a seguito di procedura di mobilità, 8 Agenti Polizia Municipale da graduatoria vigente, 7 Educatori di Asilo nido part-time da 18 ore da graduatoria vigente, 15 Istruttori amministrativi da graduatoria vigente, n. 1 Istruttore tecnico a seguito di procedura di mobilità, 1 operatore tecnico tramite utilizzo graduatoria di altro Ente, una riammissione in servizio di Esecutore.

Obiettivi strategici dell’Ente

Sono sette gli obiettivi programmatici, come già spiegate dal sindaco nelle sedute del Consiglio comunale del 12 e 13 luglio. Questi sono sicurezza, sviluppo e turismo, qualità della vita, territorio, sport, cultura e Palio. Per ogni macro – area individuata ci sono diversi azioni ben definite.

Per la sicurezza, tra le azioni previste ci sono “il potenziamento della Polizia Municipale sia nell’organico, sia nei mezzi e valorizzarne il ruolo”, “l’opera di incremento della sicurezza stradale cittadina e frazionale, con l’installazione di ulteriori sistemi di controllo della velocità e della violazione del Codice della Strada”, “continuare l’opera di superamento dei campi nomadi, oggi non più esistenti come servizio del Comune”, “proseguire lo sgombero degli edifici pubblici occupati e sostegno ai privati proprietari di edifici occupati al fine di garantire il rispetto della piena legalità”, “continuare l’opera di contrasto all’accattonaggio, ai venditori e ai parcheggiatori abusivi” “Tolleranza zero contro la prostituzione” e “strategie per limitare nuovi arrivi di immigrati sprovvisti di permesso di soggiorno”.

Sul capitolo sviluppo e turismo, le priorità sono la “possibilità di attrarre gli investimenti del retro-porto di Genova”, “continuare il dialogo instaurato con le imprese, con sgravi burocratici, al fine di permettere investimenti ad Asti”, “continuare lo svilupppo turistico della città con il sostegno di Asti Musei e l’organizzazione di grandi eventi come i mercatini di Natale”, “continuare il progetto del PUT (Piano urbano del traffico) per la creazione di nuovi parcheggi al fine di liberare la città dall’assedio del traffico e dallo smog e quello di ampliamento della ZTL”, “favorire uno sviluppo ulteriore dell’università” e “sviluppare i progetti riconnessi al Distretto urbano del commercio”.

“Il superamento di tutte le barriere architettoniche”, “portare a termine la riorganizzazione dell’Ufficio Urbanistica”, “agevolare interventi strutturali senza conteggio di cubatura” , “incentivare il risparmio energetico in tutte le sue forme anche attraverso la chiusura o l’isolamento termico dei piani piloty” e “agevolare la permanenza in casa propria degli anziani con l’uso delle nuove tecnologie”. Queste le azioni previste per la qualità della vita.

Inoltre nel capitolo ci sono le difesa ad oltranza dell’ospedale Cardinal Massaia, promuovere le attività dalla Banca del Dono, e dare piena attuazione del progetto del “Dopo di Noi”.

Sul piano del territorio e dell’ambiente, bisogna “garantire la pulizia, l’ordine e la buona manutenzione della città e delle frazioni”, “continuare con l’opera di valorizzazione del verde pubblico”, “riorganizzare i servizi di pulizia urbana, con la figura dell’operatore ecologico di quartiere”, e “utilizzare ogni strumento e ogni iniziativa utile che, anche con l’ampliamento della ZTL e la realizzazione del Collegamento sud-ovest, possano determinare l’abbattimento dell’inquinamento a difesa della salute dei cittadini“.

Tre le azioni importanti per quanto riguarda lo sport: “incentivare “l’adozione” da parte delle società sportive virtuose delle palestre e degli impianti sportivi”, “continuare la ricerca di bandi per il miglioramento degli impianti e per promuovere lo sport attraverso le associazioni” e “destinare una parte dell’economia di spesa della gestione corrente allo sport”.

“Individuare nella figura di Vittorio Alfieri una brand identity che caratterizzi l’offerta culturale astigiana (sull’esempio della Mole a Torino o di Mozart a Salisburgo), senza temere di farlo diventare un’icona pop“: questo il primo obiettivo nel settore cultura. Altre azioni sono “incentivare l’organizzazione delle grandi mostre nazionali ed internazionali, che permettano ricadute turistico-ricettive sul territorio come accaduto con quelle su Monet, Chagall e i Macchiaioli”, “istituire un ufficio stampa e comunicazione all’interno del Comune, che coordini e sviluppi anche le attività di promozione delle manifestazioni e delle iniziative culturali del territorio astigiano, creando un calendario armonico degli eventi”, “promuovere un ente o una fondazione che si occupi del reperimento dei fondi, della programmazione, dell’organizzazione e della promozione delle grandi manifestazioni dell’estate astigiana, quali Asti Musica e Asti Teatro”.

“Nel solco delle iniziative già prese, di concerto con gli Organi paliofili, continuare l’opera di riorganizzazione del Palio, nel rispetto delle sue prerogative tradizionali, affinché non sia solo un costo ma una vera risorsa per la nostra Città, attraverso lo sviluppo delle sue enormi potenzialità, in parte ancora inespresse” si legge nel capitolo Palio. Tra gli obiettivi, “ridurne i costi e migliorarne l’efficienza, affidando l’intera organizzazione del Palio ad un soggetto privato o a partecipazione pubblica e privata”, “migliorare la visibilità in Piazza Alfieri”, “progettare tribune ad anello, senza interruzioni, per creare un’arena chiusa ed utilizzarle per altri eventi, collaterali al Palio e non”.

Qua il documento integrale

D.U.P. 2023-2025