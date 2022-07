Aperipizza e musica a Vesime con La Dolce Langa

Nuovo appuntamento con le serate organizzate a Vesime da “La Dolce Langa”. Fabrizio Giamello e la moglie Barbara, oltre a sfornare delizie dai gusti inimitabili, sono anche bravi nell’allietare le caldi serate estive con gli eventi in piazza a Vesime.

Il prossimo è in programma sabato 30 luglio con l’aperipizza in piazza Vittorio Emanuele II. Alle 19.30 inizierà la serata (aperipizza + 1 bevanda 10 euro, è gradita la prenotazione entro il 29 luglio al 3494950097) per poi proseguire dalle 21 con la musica dal vivo con Vito e Franca.

Durante la sera ci sarà anche la distribuzione del mitico “Bacio di Langa®”.