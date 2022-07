Aperi-bio in piazza a Cocconato

A Cocconato è in programma un Aperi-Bio tutto da provare: l’appuntamento è per giovedì 21 luglio, in piazza Cavour, dalle 18 alle 24.

Ci saranno diverse aziende del territorio con proposte sfiziose: Cascina Rosengana, con Gelà Monfrà Classico, Gelà Monfrà Rock ‘n Goat e tacos vegetariano, Poggio Ridente con Pinella Rosè e tris di uve, Cantina del Ponte, con pasta choux abbinata a vari gusti (maiale e cipolla caramellata, caponata e robiola di Cocconato, pesche sciroppate e ricotta). E poi ancora, Maciot con “Vigin” e “Pistepoc”, tutti da scoprire e per continuare Sangria di Grignolino e Cocktial Chinato.

Il tutto sarà accompagnato da divertimento e musica con i Vee Gees, a suono di RockPop. L’ingresso è libero.