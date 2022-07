Anteas propone una passeggiata con apericena dedicata agli anziani rimasti in città col caldo

ANTEAS, in collaborazione con FNP CISL (Pensionati) di Asti, propone per giovedì 28 luglio alle 18 un incontro rivolto a tutti coloro i quali, in questi giorni di calore torrido, si trovano costretti in città. L’iniziativa, legata al progetto “anziani in movimento”, prevede una breve passeggiata (2km) con ritrovo e partenza davanti alla farmacia di San Fedele in via Ticino 16 e arrivo al circolo Tania, al parco Tanaro in Piazza Traghetto 2; a seguire, un momento conviviale con apericena.

L’iniziativa è gratuita per i soci Anteas e FNP, mentre per chi non fosse tesserato la quota di partecipazione è di 10 euro.

Al fine di organizzare al meglio l’evento, è necessario comunicare la propria adesione entro lunedì 25 luglio, telefonando al numero 0141.599.328 oppure al 335.57.43.928.

Nell’eventualità di eventi atmosferici avversi l’iniziativa si svolgerà comunque limitandosi all’apericena.