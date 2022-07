È disponibile sulla pagina e sul profilo Facebook di Alice Sansebastiano il singolo inedito dal titolo “Anima”.

L’artista astigiana per la prima volta si è cimentata nella stesura del testo di un brano che trasmette, a chi lo ascolta, grazie alla voce molto delicata di Alice, una grande carica emotiva.

Alice Sansebastiano riesce a coinvolgerti, a trascinarti, a inglobarti nel suo mondo, nel suo stato d’animo e a porta l’ascoltatore a immedesimarsi in ciò che esprime attraverso le parole e la musica, parole che toccano direttamente la sensibilità di un ascoltatore attento.

Tema del singolo è sempre l’amore… l’amore che volendo o non volendo pervade la nostra vita, la segna e la distrugge. Ma a volte anche la salva. Come diceva un film molto famoso il cuore di una donna è un profondo oceano e Alice ha cercato di tirar fuori ansie e paure attraverso questo brano.

Alice Sansebastiano, relativamente al brano, dichiara: «“Anima” nasce in una domenica mattina di questo inverno, erano le 7.30, non riuscivo più a dormire e avevo in testa varie cose, vari pensieri ed emozioni che mi tormentavano. Così mi sono detta: proviamo a esprimerle a parole. Premetto che non l’avevo mai fatto prima, dunque non sapevo assolutamente da che parte cominciare. Mi sono detta: “l’importante è scrivere quello che sento”. Qualche mese prima avevo già scritto qualcosa quando mi venivano in mente frasi o pensieri, ma erano solo appunti su di un foglio, poi lasciati li. Ho cominciato a scrivere e ho cercato di lasciare andare la penna, buttando giù tutto quello che mi veniva in mente, creando il ritornello e poi le strofe, cercando di far percepire la storia e creando un filo logico».

“Anima” giunge in un momento particolare della vita di Alice ed è proprio lei a raccontarcelo: «Questo brano arriva in un momento di grande confusione personale, anche mentale direi. Un momento in cui sto cercando di sistemare un po’ di cose nella mia testa e nella mia vita… però mi ha dato la spinta per scrivere ciò che mi auguro verrà ascoltato con piacere».

Prossimamente uscirà anche il videoclip di “Anima” eseguito dal videomaker Paolo Gasparetto.

Credits

Anima

testo di Alice Sansebastiano

con la collaborazione di Susi Amerio

musica di Susi Amerio e Beppe Lombardi

arrangiamenti: Beppe Lombardi

registrazione Fabrizio Rizzolo

LINK ASCOLTO “ANIMA”

https://www.facebook.com/alice.ladysinger/videos/748025243076906

Biografia

Alice Sansebastiano è nata ad Asti nel 1990. Fin da bambina è appassionata di musica.

È il professore Mario Radatti che alle superiori nota le capacità di Alice a la porta a prendere una maggiore consapevolezza delle proprie qualità.

Entra a far parte del coro del Liceo dove si occupava del reclutamento di voci nuove e del coro Clericalia et alia dove ha ricoperto il ruolo di solista.

A 22 anni ha partecipato al videoclip musicale “La Ola” dei Los Locos, un’esperienza molto divertente.

Da quel momento Alice ha compreso che la musica, il palco e i riflettori erano ciò che aveva sempre desiderato.

A 25 anni la decisione di cambiare insegnante e ha iniziato a farsi seguire da Susi Amerio con l’obiettivo di crescere e far parte del mondo della musica pop. Da Susi Amerio Alice ha imparato tutto quanto oggi è parte fondamentale del suo bagaglio artistico.

Da quel momento la decisione di volersi mettere in gioco.

Così Alice ha partecipato a numerosi concorsi musicali che le hanno consentito di farsi conoscere ed apprezzare: “Canta Montegrosso”, “Music. Vinci il tuo sogno!”, “Premio Mia Martini”, “Tour Music Fest” solo per citarne alcuni, ma sono veramente tanti e tutti con risultati molto lusinghieri.

Alice ha anche avuto modo di seguire uno stage in Umbria, al Cet di Mogol, dove ha vissuto una bellissima e costruttiva esperienza.

Nel 2021 ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo “Punto di partenza”.

A luglio 2022 è uscito l’inedito “Anima”.