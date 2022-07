Ancora un successo per la rassegna “E che sia..Spettacolo!!!”, in settimana altri due appuntamenti

Continua con successo la Rassegna di Teatro Amatoriale, dedicata a Luciano Nattino, “E che sia..Spettacolo!!!” organizzata dal Crasl19, dalla FITel provinciale in collaborazione con i gruppi partecipanti e giunta alla quinta serata.

Venerdì scorso, 22 luglio al Circolo Remo Dovano/Way Assauto si è esibita la neonata Compagnia “dal Teatro e…Poi” che ha presentato per la prima volta lo spettacolo “Chapeau”. Al termine calorosi applausi agli attori: Ileana Pastrone, Daniele Barcaro, Teresa Avitabile, Annamaria Bosco ben seguiti dalla Tecnica luci e suoni Arianna Barcaro.

La Rassegna proseguirà Giovedì 28 luglio a Villa Montalcini/Casa Basinetto con gli J’Amprovisà di Piea che metteranno in scena la Commedia brillante in piemontese “L’amur an caserma” con la regia di Lillo Agrò (clicca QUI per la presentazione dello spettacolo)

Venerdì 29 luglio al Circolo della Parrocchia del Sacro Cuore gli “Arkobalengo” presenteranno “I panni sporchi si lavano in casa”con la regia di Tina Casamento (clicca QUI per la sinossi dello spettacolo)

Gli ingressi alle serate sono liberi con offerta volontaria.

Info e prenotazioni (gradite): Lina 3483642949 (dal lunedi al giovedì dalle 14 alle 18 ed il giorno dello spettacolo) oppure WhatsApp 3485647718