Anche ad Asti le celebrazioni per la Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani

Il 24 luglio si celebrerà in tutto il mondo la seconda edizione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani 2022.

In questa Giornata, la Madonna del Portone è pellegrina presso alcune Rsa di Asti accompagnata dal rettore del Santuario e alcuni volontari: il 9 luglio Opera Pia Tellini, il 16 dalle Francescane Angeline e la residenza San Giuseppe, il 23 alla Casa di Riposo Città di Asti e Casa Mia, in collaborazione con Acos e l’Ufficio per la Pastorale della Salute.

Inoltre, domenica 24 luglio alle 17.30, il vescovo Marco sarà nel Santuario della Beata Vergine del Portone per presiedere la Santa Messa. La Giornata si celebrerà in tutta la Chiesa universale la quarta domenica di luglio, in prossimità della festa di San Gioacchino e Sant’Anna, “nonni” di Gesù. Il tema scelto dal Santo Padre Francesco è “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal 92,15) e intende sottolineare come i nonni e gli anziani siano un valore e un dono sia per la società che per Chiesa; in questo modo, come suggerito nel messaggio preparato per l’occasione, il Santo Padre vuole offrire agli anziani un progetto esistenziale: essere “artefici della rivoluzione della tenerezza”.

Parlando della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani 2022, il cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha osservato che «Con la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, il Santo Padre ci invita a prendere coscienza della rilevanza degli anziani nella vita delle società e delle nostre comunità e a farlo in maniera non episodica, ma strutturale e la Giornata aiuta a porre le basi di una pastorale ordinaria di questa stagione della vita».

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.madonnadelportone.net/24-luglio-giornata-mondiale-dei-nonni-e-degli-anziani/