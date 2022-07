Alla scoperta dell’ambiente nell’antichità con “Il Museo dei Piccoli – Estate” al Museo Eusebio di Alba

Sabato 30 luglio 2022 dalle ore 15.00 alle 18.00 il Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio” ha in programma un pomeriggio di giochi e laboratori creativi alla scoperta dell’ambiente nell’antichità.

Sarà l’occasione per i bambini, e per le famiglie, di riflettere, divertendosi, sui cambiamenti climatici in corso e su come vivevano i nostri antenati.

Ogni partecipante realizzerà un oggetto da portare a casa.

Consigliato per bambini dai 6 agli 11 anni. Costo 1 Euro con merenda inclusa.

Prenotazione obbligatoria: museo@comune.alba.cn.it 0173 292473.