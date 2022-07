Alla nostra giornalista Claudia Solaro il Premio Giornalistico del Roero 2022

La piazza davanti al municipio di Ceresole d’Alba ha ospitato ieri sera, venerdì 15 luglio, la cerimonia del Premio giornalistico del Roero giunto alla 34a edizione, riservato ad articoli e

servizi pubblicati su quotidiani, settimanali, mensili, riviste tecniche e trasmissioni radiofoniche e televisive, sistemi telematici e siti web, editi in Italia e all’estero.

Alla cerimonia di consegna erano presenti le più alte autorità del mondo politico, culturale e professionale del Roero, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte.

Erano previste tre categorie: Premio testate a diffusione nazionale (Italia), Premio testate a diffusione internazionale e Premio testate a diffusione locale.

Tra i giornalisti premiati per la sezione locale la nostra redattrice Claudia Solaro, per i servizi su Atnews frutto del progetto Giornarunner che “lambiscono i momenti più belli della civiltà del Roero”, con la seguente motivazione “Per la completezza delle descrizioni delle cose nuove del Roero.”

Giovanni Negro, presidente Associazione Premio: ”Nonostante la pandemia, rediamo di aver giocato una grande carta vincente per il Roero, i suoi vini, i suoi prodotti. Grazie al presidente del Consorzio Francesco Monchiero, nostro main sponsor; grazie a fondazione Crt e Crc, a Banca d’Alba, ai cavalieri del Roero, a Gai, a Brezzo, a tutti i nostri sponsor, al comune di Ceresole per la squisita disponibilità; a tutti i soci che, tra l’altro forniranno come sempre l’arneis; al Consorzio Crudo di Cuneo, a meg di Simona Rossotti per salami, formaggio e pane; a cascina Italia per gli assaggi di tinche”.

Gian Mario Ricciardi, presidente della giuria: ”Credo che, ancora una volta, abbiamo fatto onore al Roero e alle sue ricchezze in un momento veramente difficile per tutti. Splendida l’accoglienza del sindaco Franco Olocco e del suo paese, un’altra tappa nel “giro” che il premio sta effettuato in tutti i Comuni del Roero.”