Alla Bottega Rava Fava al via i giorni dell’olio e lo speciale bagno, domani nei due negozi giornata dedicati agli infusi a freddo

Continuano le iniziative e le promozioni nei due negozi della Cooperativa della Rava e della Fava.

Dal 15 al 24 luglio alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 per Benessere d’estate Natyr si andrà a proporre tutta la linea detergenza corpo, particolarmente utilizzata nel periodo più caldo dell’anno.

Un focus particolare su tutti i bagnodoccia della linea Reuse me (aloe vera, argan e bergamotto), del gel doccia all’aloe, dei bagnodoccia all’ibisco ed al tè verde fino all’olio doccia argan e figue de barbarie; per la linea uomo andremo a presentare il doccia sport-energizzante.

Tutti prodotti sono cosmesi certificata biologica con ingredienti di commercio equo e solidale.

Fino al 24 luglio il cliente potrà acquistare tutti i bagnodoccia con uno sconto del 15% pronto cassa.

SPECIALE BAGNODOCCIA NATYR ESTATE DAL 15 AL 24 LUGLIO 2022

Dal 15 al 19 luglio alla Bottega Rava e Fava di Asti – via Cavour 83 – ritorna la possibiltà di prenotazione di olio extra vergine di oliva in latte con arrivo previsto per fine agosto.

La prenotazione coinvolge tre cooperative (calabra, siciliana e toscana) che sono state selezionate da Altromercato in base a criteri di rispetto del’ambiente (certificazione biologica) del lavoro (giusta ed equa retribuzione dei piccoli produttori) e di proposta pratica di alternativa alle mafie.

Le latte prenotabili sono da 3 e/o 5 litri di olio da olive tipiche di ogni territorio nella tutela della biodiversità.

La scelta è variegata grazie alla varietà di olive da territori diversi.

La Cooperativa agricola Agrinova opera sulla riviera jonica della Calabria con una filiera ‘ndrangheta free in tutte le fasi di lavorazione con coltivazione di olive ottobratica e geracese; la siciliana Valdibella con filiera mafia free, tra le prime cooperative ad aderire al movimento :’Addio pizzo’ raccoglie numerosi agricoltori locali con produzione di olive tipiche di Camporeale; la cooperativa Frantoio del Parco nasce nell’area naturale della Maremma andando a recuperare un antico uliveto con rimessa in funzione del frantoio; le olive sono tipiche della zona: leccino, moraiolo e frantoio. Una bella scommessa per lo sviluppo economico in chiave naturale del Parco.

Per info e prenotazione si può passare in bottega oppure utilizzando il modulo google apposito:

https://docs.google.com/forms/d/1S3TyKQvDBIN-ui8QCc1A9EA2_Rz4QQ7OMAciZYn8neo/viewform?edit_requested=true

i giorni dell’olio_A4

Per E-state in Rava & Fava sabato 16 luglio nei due punti vendita astigiani di via Cavour 83 e piazza Porta Torino 14 si andrà alla scoperta di tre originali infusi dal mondo che prepareremo con la tecnica ad infusione fredda, molto valida in questo periodo caldo.

L’infuso di karkadè e Lemongrass Bio dal Kenia, coltivato dall organizzazione agricola Meru Herbs, è composto dai fiori essiccati. Il karkadè è un fiore del deserto ricco di vitamina C, dissetante e rimineralizzante molto utile in questo periodo estivo.

L’infuso di ananas della varietà Camus che viene coltivato sugli altipiani delle Ande Boliviane, raccolto fresco e poi essiccato grazie al lavoro di Naturaleza, impresa eco-sociale, alternativa concreta alla coltivazione di coca.

Ha un eccellente effetto depurativo e drenante.

L’infuso di rooibos esclusivamente del Sudafrica, unica zona di produzione mondiale, proviene dalle coltivazioni della Cooperativa Heiveld, impegnata nella conservazione e protezione di un territorio aspro e difficile ma ricchissimo di biodiversità.

Chiamato impropriamente tè rosso è privo di caffeina ed è ideale come dissetante naturale con tantissime proprietà benefiche per la nostra salute, una fra tutte il rafforzamento del sistema immunitario.

Sabato prossimo è prevista una degustazione gratuita di questi infusi che verranno estratti a freddo.

GIORNATA INFUSI A FREDDO DEL BENESSERE 16-07-2022