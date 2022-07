Alba, serata conclusiva per lo scambio interculturale tra giovani italiani e bosniaci

Giovedì 21 luglio, alle 18, in piazza Pertinace ad Alba, si esibiranno in una performance artistica i ragazzi che stanno partecipando allo scambio interculturale italo-bosniaco previsto all’interno progetto “Pro.Di.Gi – Progetti di Giovani” a cura dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alba in partenariato, tra gli altri, con l’associazione “StraniVari” e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo all’interno del bando “Giovani in contatto”.

Negli ultimi giorni, grazie all’associazione “Strani Vari”, la decennale collaborazione che lega la città di Alba alla città di Zavidovići (Bosnia Erzegovina) ha impegnato in uno scambio interculturale giovanile un gruppo di ragazzi albesi e dieci ragazzi bosniaci ospitati ad Alba.

I giovani bosniaci in città da giovedì 14 a venerdì 22 luglio stanno lavorando insieme ai giovani albesi su tematiche legate all’intercultura, all’incontro con l’altro e ad esperienze di cittadinanza attiva.

La performance in programma giovedì 21 luglio prevede un’esibizione pubblica di giocoleria, dimostrazioni circensi, teatro, musica e dj set in collaborazione anche con l’associazione “Be Street”. È il momento conclusivo del lavoro svolto nell’arco della settimana di attività educative, ludiche, formative, con l’opportunità di conoscere la città ed incontrare alcune associazioni giovanili attive sul nostro territorio.

Il progetto di durata biennale prevede l’ospitalità nella città di Zavidovići dei ragazzi albesi coinvolti nell’iniziativa.