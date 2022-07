Alba: primo incontro a Cuneo per i sindaci delle “sette sorelle” della Granda dopo le elezioni di giugno

Lunedì 11 luglio, a Cuneo, si sono incontrati per la prima volta dopo le elezioni di giugno 2022 i sindaci delle “sette sorelle” della provincia Granda: Patrizia Manassero neo sindaco di Cuneo, Luca Robaldo per la prima volta alla guida di Mondovì, Antonello Portera eletto a Savigliano, i primi cittadini di Alba Carlo Bo, di Fossano Dario Tallone, di Saluzzo Mauro Calderoni. Assente il sindaco di Bra Gianni Fogliato per motivi di salute.

I sindaci si sono confrontati sui grandi temi della Provincia, dalle infrastrutture alla viabilità fino a una priorità di queste ore, la siccità e il rischio di crisi idrogeologica. L’obiettivo è continuare a lavorare in sinergia, come si è fatto finora, nonostante le differenze fra i vari territori della provincia per caratteristiche ed esigenze.

Il sindaco Carlo Bo: “Le criticità della nostra Provincia sono molte ma, al tempo stesso, grazie al PNRR ci troviamo di fronte ad importanti opportunità che come territorio dobbiamo farci trovare pronti a cogliere. Il lavoro in sinergia con gli amministratori cuneesi è fondamentale e questo incontro con i colleghi delle Sette sorelle pone le basi per poter meglio far sentire la nostra voce anche a livello nazionale per risolvere e affrontare le grandi questioni, come l’emergenza idrica. Auguro ai sindaci, in particolare ai neoeletti, buon lavoro ed è mia intenzione incontrare a breve anche tutti i neoeletti di Langhe e Roero, perché è solo insieme – nessuno escluso – che si può fare il bene del nostro territorio e della nostra gente”.