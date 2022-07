Alba: passaggio di consegne per l’assessorato all’Ambiente. Nuovo assessore è il consigliere Lorenzo Barbero

Giovedì 21 luglio l’assessore comunale di Alba Marco Marcarino ha rassegnato le dimissioni al sindaco Carlo Bo. Al suo posto il primo cittadino nomina l’attuale consigliere comunale Lorenzo Barbero a cui andranno le deleghe del predecessore: Polizia municipale e sicurezza, Ambiente, Caccia e pesca, Attività produttive e Commercio.

Dichiara il sindaco Carlo Bo: «Ringrazio l’assessore Marco Marcarino per il lavoro svolto in questi tre anni nell’ambito delle sue diverse deleghe seguite con impegno e disponibilità. Auguro buon lavoro al neo assessore Lorenzo Barbero, un giovane con tanto entusiasmo. Sono convinto che darà il meglio anche nel nuovo incarico che da oggi ricopre».

Spiega Marco Marcarino: «La mia professione richiede sempre più un costante impegno, di conseguenza ritengo sia giusto non sottrarre tempo all’amministrazione della città. Secondariamente ritengo di lasciare spazio ad un giovane, Lorenzo Barbero, che con le sue capacità e l’impegno, potrà degnamente sostituirmi nelle funzioni a me delegate. Sono molto grato al sindaco per avermi affidato questo incarico di grande responsabilità che è stato un grande onore ricoprire».

Lorenzo Barbero dichiara: «Ringrazio il sindaco Carlo Bo per aver creduto in me dandomi la possibilità di ricoprire questa importante carica istituzionale. A lui e alla città assicuro impegno, passione e la più totale determinazione nello svolgimento dell’incarico che mi è stato assegnato. Ringrazio l’assessore uscente Marco Marcarino per il lavoro fino ad oggi svolto. Sono determinato a portare avanti nel migliore dei modi l’importante lavoro iniziato in questi anni e di poter collaborare positivamente con tutti i membri della Giunta e del Consiglio Comunale che, a partire dalla mia elezione come consigliere, ho avuto modo di conoscere ed apprezzare per competenza e collaborazione».