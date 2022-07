Alba: modifiche alla viabilità per l’asfaltatura di corso Michele Coppino

Alle ore 8.30 di martedì 26 luglio 2022 iniziano i lavori per l’asfaltatura di corso Michele Coppino ad Alba, previsti nel “Piano viabilità 2021 – Asfaltature”.

Durante i lavori,

– la viabilità è regolata da movieri sul senso unico alternato, in via don Alberione, nel tratto compreso tra piazza Michele Ferrero e piazza San Paolo;

– la viabilità è chiusa totalmente al traffico nel tratto compreso tra l’incrocio con piazza San Paolo e l’incrocio con via Fratelli Ambrogio;

– la viabilità è consentita esclusivamente in direzione piazza Monsignor Grassi, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Fratelli Ambrogio e piazza Monsignor Grassi (flusso in senso antiorario);